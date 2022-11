von Stephan Lermer

Handball-Südbadenliga, Männer: TV St. Georgen – TV Herbolzheim (Samstag, 19.30 Uhr). (sle) Der TV St. Georgen steht mitten in einer schweren Saison. Aufgestiegen als Vizemeister war schon früh klar, dass der anvisierte Klassenerhalt abermals die größere Herausforderung wird, als es der Aufstieg war. Die ersten Spiele zeigten den Bergstädtern das schonungslose Gesicht der Liga. Gleichzeitig zeigten die Jungs vom Rossberg, teilweise nur über Spielphasen, teilweise auch über große Teile der Spiele, dass die kampfbetonte und offensive Spielweise auch trotz eines erneut nicht unerheblichen personellen Umbruchs durchaus konkurrenzfähig ist.

Für einen Punktgewinn reichte es bisher noch nicht. Dass der Schritt in die Südbadenliga mit viel Mut, Risiko und eventuell auch Misserfolgen verbunden ist, war allen Beteiligten bewusst. Umso mehr gilt es nun Charakter zu beweisen. Die Mannschaft muss weiter kritisch mit den eigenen Fehlern umgehen und hart an sich arbeiten. Gleichzeitig ist es wichtig, aus kleinen Teilerfolgen Selbstvertrauen zu schöpfen. Sieben der kommenden acht Spiele bestreiten die Bergstädter in eigener Halle. Nahezu jedes Spiel gegen eine Mannschaft, die in dieser Saison schon Punkte abgegeben hat.

Die Heimspielserie beginnt gegen Herbolzheim. Bei den St. Georgener Handballfans schrillen vermutlich alle Alarmglocken. Beide Vereine verbinden gemeinsame Geschichten. 2017 stieg St. Georgen in einem unvergesslichen Spiel in die Südbadenliga auf. Zwei Jahre später nahmen die Herbolzheimer Revanche und feierten ihrerseits den Aufstieg, in der Rossberghalle. Die vergangene Saison verlief für die Mannschaft von Mirko Reith zufriedenstellend. Früh wurde der Klassenerhalt gesichert. Das Team landete auf Platz sechs der Aufstiegsrunde. Mit zwei Unentschieden und einem Sieg stehen die Breisgauer aktuell auf Platz elf und hinken den Erwartungen hinterher.

Herbolzheim verfügt über viel Qualität. Während Alexandre Weiss das Spiel steuert, sorgen Marius Schmider und Oliver Bührer für Durchschlagskraft aus dem Rückraum. Hinzu kommen mit Timo und Patrick Hoch zwei erfahrene Spieler, die für ein abgezocktes und wenig fehlerbehaftetes Spiel stehen. Für den TVS ist der Zug in Sachen Klassenerhalt noch längst nicht abgefahren. Die ersten Ergebnisse sind nicht mehr rückgängig zu machen. Die Zuschauer sollen eine bis in die Haarspitzen motivierte Mannschaft sehen.