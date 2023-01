(her) Beim 2. MBK-Cup gab es bei der Jugendabteilung der DJK Donaueschingen nur zufriedene Gesichter. Alle drei Turniere in den Altersklassen U 11, U13 und U15 in Bräunlingen waren geprägt von hohem Niveau und prominenten Teams. Insgesamt 38 Nachwuchsmannschaften sorgten für begeisternden Hallenfußball.

„Der Umzug in die Bräunlinger Sporthalle hat sich bezahlt gemacht. Die Bedingungen sind überragend und ein volles Haus sorgt für einen tollen Rahmen“, freute sich der Initiator und Gönner des MBK-Cups, Michael Jäckle. Auch das Organisationsteam des Turniers um Heiko Baumann zeigte sich von seiner beste Seite.

In der U 15 verabschiedeten sich mit dem VfB Stuttgart, dem FC Radolfzell und der TSG Balingen drei Favoriten bereits nach der Vorrunde. Im ersten Halbfinale war der FC 08 Villingen im Neunmeterschießen mit 3:2 gegen den SC Freiburg glücklicher Sieger. Im zweiten Semifinale setzte sich der SSV Ulm gegen den FSV Waiblingen mit 2:1 durch. Im Endspiel glichen die Villinger nach der Ulmer Führung kurz vor Schluss durch Dante Radjenovic aus, mussten sich aber im Neunmeterschießen mit 1:4 geschlagen geben.

„Unsere Jungs können auf ihre Leistung stolz sein. Sie haben alles gegeben,“ lobte das FC 08-Trainergespann Bozidar Radjenovic und Torsten Caltabellotta die Leistung ihrer Schützlinge. Gastgeber DJK Donaueschingen musste einiges an Lehrgeld bezahlen und landete auf dem letzten Platz.

Villinger scheitern am SC Freiburg

Am Sonntag ging es den Junioren U 11 und U 13 weiter. In der U 11 setzte sich der FC Radolfzell im Finale gegen die SF Eintracht Freiburg im Neunmeterschießen durch und ließ sich vom begeisternden Publikum feiern. Das Spiel um Platz drei gewann der spielstarke FC St. Gallen gegen den FSV Waiblingen. Im Platzierungsspiel um Rang sieben gewann der FC Bräunlingen gegen die DJK Donaueschingen mit 3:0.

In einem spannenden Finale der U 13 behielt der SC Freiburg gegen den FC 08 Villingen nach einem 1:1 Remis mit 3:2 im Neunmeterschießen die Oberhand. Der FC 08-Nachwuchs sah schon wie der sichere Sieger aus. Nach dem Führungstor von Lion Rehling, der auch als erfolgreichster Torschütze des Turniers ausgezeichnet wurde, erzielten die Breisgauer in letzter Sekunde das 1:1. Die Villinger Trainer Denis Stogiannidis und Denis Raab fanden für ihr Team nur lobende Worte, mussten aber nach dem unglücklichen Spielverlauf viel Trost spenden. Das Spiel um den dritten Platz entschied St. Gallen gegen den SSV Reutlingen deutlich mit 5:1 für sich.

Während der zwei Turniertage verdienten sich auch die drei Schiedsrichter, Stefan Feder und Dominik Fegler von der DJK Donaueschingen sowie der junge Marius Fien aus Grüningen mit souveränen Leistungen ein Sonderlob.