von unserer Sportredaktion

Basketball, ProA: Nach der Auswärtsniederlage in Ehingen steht für die Wiha Panthers am Mittwoch (19.30 Uhr) ein Nachholspiel auf dem Programm. Mit den Kirchheim Knights gastiert der Schwenninger „Lieblingsgegner“ in der Deutenberghalle.

Eigentlich wollten die Panthers in der Schlussphase der Hauptrunde mittendrin sein im Kampf um die Playoff-Ränge in der ProA. Nach Heimsiegen über Paderborn, Tübingen und Nürnberg hatte sich die Mannschaft in eine gute Ausgangsposition gebracht. Doch nach zuletzt vier Niederlagen in Folge ist das Saisonziel Playoff-Teilnahme in weite Ferne gerückt.

Basketball Nun geht der Blick nach unten – Wiha Panthers verlieren auch in Ehingen Das könnte Sie auch interessieren

Die Niederlage gegen den bis dato sieglosen Tabellenletzten aus Ehingen stellte am vergangenen Sonntagabend einen neuen Tiefpunkt dar. Mit nur zehn Siegen aus 25 Pflichtspielen sind die Schwenninger bei sieben ausstehenden Hauptrundenpartien den Abstiegsplätzen näher als den ursprünglich anvisierten Playoff-Rängen. Satte acht Punkte trennen die Neckarstädter von Platz acht. Das Polster auf die Abstiegsränge ist auf vier Zähler zusammengeschmolzen.

„Die Niederlage in Ehingen haben wir am Montag in einer langen Videosession gemeinsam im Detail aufgearbeitet“, berichtet Head Coach Alen Velcic. „Wir sind nicht die erste Mannschaft, die durch so eine schwierige Phase geht und müssen jetzt die richtigen Schlüsse aus unseren Fehlern ziehen. Nur wenn wir gemeinsam an einem Strang ziehen, können wir Topleistungen abrufen. Dass wir als Mannschaft über ein hohes Potenzial verfügen, haben wir mehrfach unter Beweis gestellt. Dafür muss aber ein Rädchen ins andere greifen.“

Basketball Austins Aus besiegelt Niederlage der wiha Panthers Das könnte Sie auch interessieren

Die Kirchheim Knights waren bislang immer ein gern gesehener Rivale in der Sporthalle am Deutenberg. Seit dem ProA-Aufstieg der Panthers im Jahr 2019 konnten die Schwenninger alle Partien gegen die Teckstädter für sich entscheiden. Alle sechs absolvierten Pflichtspiele wurden seither von den Doppelstädtern gewonnen. Zuletzt gelang den Panthers Ende Oktober ein 72:78-Auswärtserfolg bei den Knights.

Doch seit dem Hinspiel hat sich auf beiden Seiten einiges getan. Nach einem holprigen Saisonstart korrigierten die Knights frühzeitig den Kurs und trennten sich von einigen Spielern. Mit Rohndell Goodwin (durchschnittlich 19,4 Punkte) und Jonathon Williams (15,9 Zähler pro Partie) kamen zwei bekannte Gesichter zurück nach Kirchheim, die sich prompt als Topscorer erwiesen. Aktuell befinden sich die Kirchheim Knights mittendrin im Rennen um die Playoff-Plätze und belegen Rang zehn mit einer Bilanz von 13 Siegen und 12 Niederlagen. Vor allem von der Dreipunktelinie zählt das Team von Trainer Igor Perovic mit 38,4-prozentiger Trefferquote zu den besten in der ProA.

„Wir müssen gegen Kirchheim wieder mit viel mehr Selbstbewusstsein, Aggressivität und Geschlossenheit auftreten“, fordert Alen Velcic. „Zuletzt haben wir gegen Trier und Ehingen die Dreipunktelinie gut verteidigt und müssen gegen Kirchheim ähnlich gut außen stehen. In erster Linie müssen wir aber auf uns selbst schauen und unser Spiel spielen. Ich bin überzeugt, dass wir dann für jeden Gegner der Liga ein Problem darstellen.“

Die Partie wird am Mittwoch unter 3G-Regel vor bis zu 900 Zuschauenden stattfinden. Allerdings kann diesmal keine Teststation in der Halle angeboten werden. Wer an der Abendkasse seine Karte vom Tübingen-Heimspiel vorweisen kann, erhält 20 Prozent Rabatt.