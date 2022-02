von unserer Sportredaktion

Basketball, ProA: Nach dem 91:82-Heimerfolg im Schwabenderby gegen die Tigers Tübingen steht für die wiha Panthers bereits am Mittwoch (19:30 Uhr) das nächste baden-württembergische Derby an. Mit den VfL Kirchheim Knights gastiert der bisherige Lieblingsgegner der Doppelstädter in der Deutenberghalle.

Der Aufwärtstrend bei den Panthers hält weiter an. Dank eines starken Schlussviertels feierten die Schwenninger mit dem 91:82-Heimsieg über den Tabellendritten Tübingen ihren zweiten Sieg in Folge. Mit dem neunten Saisonsieg hat das Team von Trainer Alen Velcic den Rückstand auf die Playoff-Ränge weiter verkürzt. Mit einem Spiel weniger liegen die Doppelstädter derzeit vier Zähler hinter Platz acht. „Es freut mich sehr, dass wir nun wieder komplett sind und langsam den Turnaround schaffen. Allerdings dürfen wir uns nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen und müssen uns auf das nächste Spiel gegen Kirchheim konzentrieren“, fordert Panthers-Coach Alen Velcic.

Die Teckstädter sind seit dem ProA-Aufstieg der Panthers im Jahr 2019 Lieblingsgegner der Schwenninger. Alle sechs absolvierten Pflichtspiele wurden seither von den Doppelstädtern gewonnen. Zuletzt gelang den Panthers Ende Oktober ein 72:78-Auswärtserfolg bei den Knights.

Doch seit dem Hinspiel hat sich auf beiden Seiten einiges getan. Nach einem holprigen Start in die Saison korrigierten die Knights frühzeitig den Kurs und trennten sich von einigen Spielern. Mit Rohndell Goodwin und Jonathon Williams kamen zwei bekannte Gesichter zurück nach Kirchheim, die sich prompt als Topscorer erwiesen. Aktuell befinden sich die Kirchheim Knights wieder mittendrin im Rennen um die Playoff-Plätze und belegen Rang neun. Zuletzt zeigten sich die Teckstädter allerdings formschwach und personell angeschlagen. Gegen Bremerhaven, Leverkusen und Rostock setzte es drei Niederlagen in Serie.

Von einer leichten Aufgabe will Velcic allerdings nichts wissen, im Gegenteil: „Kirchheim ist ein unangenehmer Gegner. Dass wir deren Angstgegner sein sollen, lasse ich nicht zählen. „Wir müssen primär auf unser Spiel schauen und uns in Richtung Playoffs weiterentwickeln. Dann sollten wir auch Teams wie Kirchheim Zuhause schlagen können. Es bleibt in dieser englischen Woche wenig Raum, um an Verbesserungen zu arbeiten.“

Eintrittskarten für die Partie des 24. Spieltags können sowohl im Online-Ticketshop der Panthers als auch an der Abendkasse erworben werden. Wer vor Ort seine Karte vom Tübingen-Heimspiel vorweisen kann, erhält 20 Prozent Rabatt.