Basketball, ProA: Wiha Panthers Schwenningen – Kirchheim Knights (Sonntag, 17 Uhr). Nach drei Niederlagen in Folge könnten die Wiha Panthers einen Sieg dringend gebrauchen. Da kommt der „Lieblingsgegner“ zum Heimspiel am Sonntag gerade recht.

Das neue Jahr beginnt aus Schwenninger Sicht mit einem personellen Paukenschlag: Daniel Mayr verlässt die Panthers sofort und auf eigenen Wunsch, wie Trainer Alen Velcic in der Pressemitteilung betont. „Nach Gesprächen mit ihm und seinem Berater sind wir zu einer einvernehmlichen Lösung gekommen und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.“

Bei den Panthers fiel der 2,18-Meter-Hüne zwar regelmäßig durch seine enorme Länge und gelegentlich durch spektakuläre Blocks auf, sportlich hinterlässt der 27-Jährige allerdings keine allzu großen Spuren. Zu selten wurde er von seinen Mitspielern unter dem Korb in Szene gesetzt, zu selten setzte jedoch auch Mayr selbst seine Größe ein, um beispielsweise die Rebounds zu kontrollieren. Auf den ersten Blick ist der Abgang des Centers, der einst als eines der größten deutschen Talente auf seiner Position galt, also zu verschmerzen.

Dennoch hinterlässt Mayr einen offenen Kaderplatz, den die Panthers trotz des nun freigewordenen Budgets laut Mitteilung offenbar unbesetzt lassen wollen. Dies bedeutet, dass die Schwenninger nur noch neun Mann stark sind. Dazu zählen Stefan Vasovic, der in dieser Saison bislang ganze vier Minuten zum Einsatz kam, und auch Emmanuel Womala, der um jede Minute auf dem Parkett kämpfen muss und zuletzt im Dezember keine Rolle spielte. Ein breiter Kader sieht also anders aus.

Bis zum 31. Januar sind Nachverpflichtungen möglich. Das Tabellenschlusslicht Leverkusen, Schwenningens direkter Konkurrent um den Klassenerhalt, hat mit zwei prominenten Zugängen zuletzt ordentlich aufgerüstet, auch Bochum will nochmal nachlegen. Selbst wenn die Panthers keinen neuen Spieler verpflichten sollten, haben sie immer noch einiges an Steigerungspotenzial. Neben den bereits erwähnten Vasovic und Womala ist auch Mark Mboya Kotieno ein Spieler, von dem sich Trainer Alen Velcic einen Schritt nach vorne erhofft.

Vielleicht kommt dieser schon am Sonntag im Heimspiel gegen Kirchheim. Die Knights waren in den ersten drei ProA-Jahren der Panthers der Lieblingsgegner, in sieben Partien (ein Playoff-Spiel) gewannen immer die Neckarstädter. Dies weiß auch Alen Velcic: „Eigentlich liegt uns Kirchheim von der Spielanlage her. Da wir einen ähnlichen Stil spielen, haben wir in der Vergangenheit immer recht gut gegen die Knights ausgesehen.“ Aktuell stehen die Teckstädter mit einer 8:7-Bilanz auf Platz elf, gewannen die letzten drei Spiele allesamt mit starker Defensive und zwangen zuletzt sogar den Tabellenführer Rasta Vechta in die Knie. Angeführt wird das Team von Trainer Igor Perovic von seinen starken US-Amerikanern wie Michael Flowers oder Richie Williams, aber auch die ehemaligen Schwenninger Jonas Niedermanner und Daniel Loh spielen beim Gegner Kirchheim.

Auswärts sind die Knights, die am Sonntag von etwa 50 Fans begleitet werden, deutlich schwächer als zuhause. Darin liegt die Chance der Panthers, die ihrerseits bisher nur in der heimischen Deutenberghalle gewinnen konnten. „Es wird für uns keine leichte Aufgabe. Aber wenn es uns gelingt, im Vergleich zu den letzten Spielen wieder deutlich konzentrierter und konstanter zu agieren, werden wir unsere Chancen haben“, sagt Trainer Alen Velcic.