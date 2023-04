Eishockey: Es hatte sich in den vergangenen Wochen angedeutet, nun ist es auch offiziell: Max Görtz ist wieder ein Wild Wing. Nach einer Saison in der finnischen Liga ist der Schwede zurück am Neckarursprung. Der Rechtsschütze warin der Spielzeit 2021/22 mit 37 Punkten (18 Tore/19 Assists) Topscorer der Schwenninger. Auch für KalPa in Finnland konnte er seine Qualitäten unter Beweis stellen.

Eishockey Steve Walker wird neuer Cheftrainer der Wild Wings Das könnte Sie auch interessieren

„Was soll ich sagen. Ich habe es schon vor einem Jahr geliebt für diesen Club zu spielen, deshalb bin ich froh, dass ich jetzt erneut die Möglichkeit habe, für die Wild Wings aufzulaufen. Es war und ist sicher einer der besten Orte meiner gesamten Karriere. Meine Verlobte und ich fühlten uns sehr wohl, und es ist großartig auf eine Gruppe bekannter Gesichter und Freunde zu treffen. Von den Fans ganz zu schweigen – sie sind fantastisch hier,“ wird der Flügelstürmer in der Pressemitteilung des Vereins zitiert.

Eishockey Torhüter Cody Brenner wechselt von Bietigheim zu den Wild Wings Das könnte Sie auch interessieren

Für Stefan Wagner stellt die Verpflichtung einen wichtigen Baustein in Sachen Scoringtiefe dar. „Max hat in seiner bisherigen Laufbahn überall bewiesen, dass er sehr gute Offensivqualitäten besitzt. Ihn allein darauf zu reduzieren wäre jedoch zu kurz gedacht, denn sein Anspruch ist es, in allen Spielsituationen ein wichtiger Bestandteil des Teams zu sein“, so der Geschäftsführer in der Mitteilung.