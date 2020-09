von Kai Blandin

Fußball-Verbandsliga: FC 08 Villingen U23 – SC Lahr 3:0. Dank eines auch in dieser Höhe verdienten 3:0-Erolges gegen Lahr hat die U23 des FC 08 Villingen den ersten Sieg in der Verbandsliga eingefahren. „Endlich wurden wir für unsere Leistung belohnt“, sagte ein sichtlich erleichterter Trainer Marijan Tucakovic. Kein Wunder, dass ihm und seinen Spielern nach dem Schlusspfiff ein Stein vom Herzen fiel. Noch auf dem Rasen wurde ausgiebig gefeiert.

Irgendwie passte an diesem Tag alles für den Aufsteiger. Überlegen waren die Villinger bereits mehrfach, ernteten jedoch am Ende nicht die Früchte ihrer Arbeit. Anders diesmal. In der Defensive erneut sehr kompakt stehend, unterbanden sie das Kombinationsspiel des Gegners frühzeitig, schalteten ihrerseits schnell in den Angriffsmodus um. Bezeichnend, dass Lahr über das gesamte Spiel nur zu einer echten Torchance und zwei mehr oder weniger gefährlichen Aktionen durch Freistöße aus zentraler Position kam.

Dennoch brauchte es einen von Manuel Passarella clever herausgeholten, aber durchaus berechtigten Elfmeters, dass Villingen zum ersten Mal überhaupt in dieser Saison in Führung ging. Das Zerren, Zupfen und Halten des Gegners nahm der Stürmer dankbar an. Julian Hodek schnappte sich den Ball und verwandelte souverän vom Punkt. Der Bann war gebrochen.

„Ich will nach einer solch tollen Mannschaftsleistung keinen einzelnen Spieler herausheben“, hielt sich Tucakovic in dieser Sache bedeckt. Doch die Leistung von Tim Zölle muss einfach erwähnt werden, und zwar unabhängig von seinem Tor, was zum denkbar günstigsten Zeitpunkt kurz vor dem Pausenpfiff fiel und für eine beruhigende Zwei-Tore-Führung sorgte. Wie er hinten aufräumte, Schüsse blockte, die Abwehr immer wieder lautstark dirigierte und sich im Spiel nach vorne einschaltete, war herausragend.

Genauso sehenswert war auch der weite Pass von Alexander German Mitte der zweiten Halbzeit. Seine Vorlage fand den gerade erst eingewechselten Jonas Zimmermann. Im Stile eines alten Hasen blieb der erst 18-Jährige eiskalt und machte mit seinem ersten Verbandsliga-Tor den Deckel endgültig drauf. Tore: 1:0 (29.) Hodek; 2:0 (45.) Zölle; 3:0 (65.) Zimmermann. SR: Müller (Liggeringen). Zuschauer: 150

FC 08 Vllingen U23: Amiti, Wagner, Zölle, Dresel, Morreale, Liserra, Czerwonka (ab 46. Crudo), Hodek, German (ab 76. Mattei), Passarella (ab 78. Alimanovic), Chiurazzi (ab 63. Zimmermann).