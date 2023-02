Für die Wild Wings steht am Mittwoch wieder ein Sechs-Punkte-Spiel auf dem Plan. Ein Heimsieg gegen die Eisbären Berlin würde die Lage ordentlich verbessern, denn die Schwenninger haben immer noch die Playoffs vor Augen.

Es werden aufregende Tage für die Schwenninger Mannschaft und ihre Anhänger in den nächsten drei Wochen. Dass das Unterfangen „Playoff-Qualifikation“ ein durchaus schwieriges ist, mussten die Wild Wings ja bereits am Sonntag in Nürnberg