Dem Basketball Team der Panthers Schwenningen droht ein Punktabzug. Dies teilten die Verantwortlichen der 2. Basketball Bundesliga in dieser Woche mit. Grund dafür seien ausstehende Zahlungen des Vereins an die Liga. Diese entstanden durch das Nachlizenzierungsverfahren im Sommer. Der vereinbarten Ratenzahlung soll der Verein nicht nachgekommen sein. Damit liege laut der Liga ein Verstoß gegen Paragraf 21, Absatz 4 des Lizenzstatuts in Verbindung mit dem Strafenkatalog der 2. Basketball-Bundesliga vor. Demnach verliert ein Bundesligist Punkte, wenn er seinen Zahlungen gegenüber der Liga nicht nachkommt.

Die Entscheidung zu diesem Schritt, hat die Geschäftsführung der Liga selbst getroffen. Noch ist die Entscheidung aber nicht rechtskräftig und der Punktabzug nicht vollzogen. Die Panthers haben nun noch Zeit, beim Schiedsgericht Berufung einzulegen.

Die Schwenninger stehen derzeit nach vier Spielen noch ohne Punkt da und belegen den letzten Platz. Bei einem Punktabzug würde das Konto der Panthers also ins Minus rutschen.