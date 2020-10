Artikel wurde in der Leseliste gespeichert.

Fußball, B-Junioren Verbandspokal: FV Lörrach-Brombach – FC 08 Villingen (Mittwoch, 19 Uhr). Als Favorit geht die U 17 des FC 08 Villingen das Achtelfinale des Verbandspokals beim Ligakonkurrenten Lörrach-Brombach an. Am ersten Spieltag besiegte das Team von Trainer Daniel Miletic den FV mit 6:1, seitdem verbesserte sich der kommende Gegner jedoch. Miletic wird auf drei, vier Positionen rotieren, ruft aber dennoch ein klares Ziel aus: „Wir wollen so weit wie möglich kommen und gewinnen.“ Dem Sieger winkt im Viertelfinale ein Heimspiel gegen den SC Freiburg, falls sich dieser gegen den Verbandsligisten SC Konstanz-Wollmatingen durchsetzt. Miletic: „Das wäre eine schöne Sache. Bereits vor einem Jahr haben wir uns gegen den SC durchgesetzt und wollen das noch einmal schaffen.“ Niklas Bottesch, Marcel Misic und Jan Babic fallen verletzt aus.