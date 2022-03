von Lukas Karrer

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: (luk) FC Löffingen II – SG Schluchsee/Feldberg 1:2 (0:1). Schlusslicht Löffingen verpasste, wie schon in der Vorwoche, einen Punktgewinn nur knapp. Ein Doppelpack von Robin Kaiser war für die Gäste siegbringend. Die SG Schluchsee/Feldberg kann dadurch im Rennen um den Klassenerhalt etwas aufatmen. Tore: 0:1 Kaiser (11.), 1:1 Wider (55.), 1:2 Kaiser (62.). SR: Nehlich (Geisingen). Zuschauer: 70.

SV Hinterzarten – FC Lenzkirch 1:1 (0:0). „Lenzkirch hat sich wie erwartet mit sieben, acht Spielern tief in die eigene Hälfte gestellt“, sagte Hinterzartens Trainer Nurhan Ardiclik im Anschluss an die Punkteteilung. Seine Mannschaft war über den Großteil der Partie tonangebend, zeigte sich aber im Verwerten klarer Einschussmöglichkeiten zu fahrig. „Meine Spieler waren schon etwas deprimiert“, beschrieb Ardiclik das Innenleben seiner Elf nach dem Abpfiff. Die Gäste hatten den Punktgewinn wie einen Sieg bejubelt. Tore: 1:0 Eckert (60.), 1:1 Reinhard (61). SR: Bohrer (Hausen). ZS:150.

SG Unadingen/Dittishausen – SSC Donaueschingen 3:4 (1:2). Im Duell der Tabellennachbarn lieferte die SG Unadingen/Dittishausen wie schon beim 3:3 in der Vorwoche gegen die SG Kirchen-Hausen einen spektakulären Spielverlauf. Die Elf von Thomas Wolf lag nach einer knappen Stunde bereits mit 1:4 zurück, bewies in der Folge aber Moral und konnte noch einmal auf 3:4 verkürzen. Zu einem Punktgewinn sollte es aber trotz guter Möglichkeiten in der absoluten Endphase der Partie nicht mehr reichen. Tore: 0:1 Dannegger (5.), 1:1 Robin Wolf (14.), 1:2 Lutz (25.), 1:3 Schmid (56.), 1:4 Holwegler (58.), 2:4 Tobis Wolf (73.), 3:4 Robin Wolf (80.). SR: Vogelbacher (Horheim). ZS: 150.

SV Eisenbach – SG Kirchen/Hausen 5:0 (5:0). Eisenbach benötigte gegen den Tabellendritten keinerlei Anlaufzeit. Die Gastgeber liefen von Beginn an heiß. Sie erspielte sich in den ersten 35 Minuten eine Vielzahl an guten Chancen und agierte zudem enorm effizient. Gleich fünf Treffer glückten den Gastgebern vor der Pause, die mit offensiver Variabilität zu überzeugen wussten. Die Frage nach dem Sieger der Begegnung war somit frühzeitig beantwortet. Nach dem Seitenwechsel plätscherte die Partie nur noch so vor sich hin. Tore: 1:0 Raufer (3.), 2:0 Sühling (10.), 3:0 Kleiser (24.), 4:0 Raufer (27.), 5:0 Sühling (33.). SR: Dixa (Freiburg). ZS: 125.

SG Riedöschingen/Hondingen – SV Mudelfingen 3:0 (1:0). Die Gastgeber haben den Abstand an die Tabellenspitze verkürzen können und mit dem SV Mundelfingen einen Verfolger wohl bereits vorentscheidend distanziert. Der Heimerfolg der Mannschaft von Trainer Jürgen Frank war dabei klar der Kategorie Arbeitssieg zuzuordnen. Die Gastgeber zeigten sich defensiv weitgehend gut sortiert und wussten mit drei Treffern im Halb-Stunden-Takt in wichtigen Momenten der Begegnung die richtigen Signale zu senden. Tore: 1:0 Fluk (34.), 2:0 Zolg (60.), 3:0 Müller (90.). SR: Sduzy (Steißlingen). ZS: 200.