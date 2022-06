Eishockey: (pm) Was der SÜDKURIER schon vor drei Tagen exklusiv vermeldete, wurde nun von den Wild Wings bestätigt. Brandon DeFazio wechselt nach Schwenningen. Der Flügelstürmer war zuletzt beim DEL-Konkurrenten ERC Ingolstadt unter Vertrag. Bei seinen bisherigen 98 Einsätzen in Deutschlands Eliteliga verbuchte der Linksschütze 61 Scorerpunkte. Mit mehr als 450 Spielen in der AHL und zwei Auftritten für die Vancouver Canucks in der NHL sowie Stationen in Russland und Finnland hat DeFazio eine beachtliche Vita vorzuweisen.

„Brandon ist ein großer und physisch starker Stürmer, der weiß, wie man Tore schießt und wo man sich aufhalten muss, um in guten Positionen angespielt zu werden. Er ist ein absoluter Teamplayer, der sich in jeder Phase für seine Mannschaft auf dem Eis einsetzt“, beschreibt Wild Wings Headcoach Harold Kreis.

Für den 33-Jährigen, der auf beiden Flügeln eingesetzt werden kann, beginnt mit seinen Töchtern und Frau Colleen ein neues Kapitel am Neckar: „Die Atmosphäre in Schwenningen ist elektrisierend und passt zur Art und Weise, wie ich Hockey spiele. Deshalb war es eine einfache Entscheidung für mich“, sagt der Kanadier und ergänzt, „ich bin fest davon überzeugt, dass in Schwenningen der nächste Schritt nicht weit entfernt ist. Mit Harold Kreis hat man einen Trainer, der viel Struktur in seine Mannschaften bringt und mein alter Teamkollege Joacim Eriksson ist einer der besten Goalies der Liga. Diese beiden Dinge sind in Kombination schwer zu finden und für mich dadurch entscheidend, um erfolgreich zu sein.“

Auch Schwenningens Sportdirektor Christof Kreutzer freut sich, dass der Transfer zustande gekommen ist: „Brandon DeFazio wird unsere Offensive sehr beleben, denn er arbeitet hart und intensiv vor dem Tor. Zudem bringt er den nötigen Scoringtouch mit, den wir hier in Schwenningen brauchen.“