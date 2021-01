Ski alpin: David Ketterer (SSC Schwenningen) gehört nicht zum Aufgebot des Deutschen Skiverbandes für die Weltcup-Slaloms am kommenden Wochenende in Chamonix (Frankreich). „Wir haben leider mehr Fahrer als Startplätze. Ich bin schon etwas enttäuscht. Allerdings mehr über die Tatsache, dass ich meine bisherige Weltcup-Chancen nicht genutzt habe“, so Ketterer.

Viermal ging der Hochemminger in diesem Winter bei Weltcups ins Rennen. Jedes Mal verpasste er den zweiten Durchgang. Dreimal reichte die Zeit im ersten Lauf nicht für die besten 30, einmal schied Ketterer vorzeitig aus. Zuletzt verpasste er den Finaldurchgang am vergangenen Dienstag mit Platz 41 beim Weltcup-Slalom in Schladming (Österreich). Ketterer: „Ich habe bei diesem Rennen im oberen Bereich zu viele Fehler gemacht und kam auch nicht richtig in meinen Rhythmus.“

Nachdem der 27-Jährige die Reise nach Chamonix nicht antreten durfte, will er die nächsten Tage zur Regeneration nutzen. „Ich werde einige Tage nicht Ski fahren und mehr Krafttraining machen.“ Ketterers nächstes, größeres Rennen sind die beiden Europacup-Slaloms am 18./19. Februar im schweizerischen Meiringen-Hasliberg.