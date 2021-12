Ski alpin: David Ketterer hat die Qualifikation für den Weltcup an diesem Wochenende im französischen Val-d‘Isere verpasst. Im internen deutschen Ausscheidungsrennen musste er sich dem Oberstdorfer Alexander Schmid geschlagen geben. „Alex ist gut gefahren. Es war relativ eng. Leider hat es für mich nicht gereicht“, sagte ein enttäuschter Ketterer.

Skisport Erst Papa, dann Peking – David Ketterer vor besonderem Winter Das könnte Sie auch interessieren

Der Hochemminger will sich nicht unterkriegen lassen und den nächsten Anlauf in Richtung Weltcup starten. Am Wochenende plant Ketterer einen Start beim Fis-Slalom in Pfelders (Südtirol). „Der Fokus liegt aber auf den nächsten beiden Europacup-Rennen“, sagt der 28-Jährige. Auch diese Rennen finden in Italien statt. Am nächsten Mittwoch in Obereggen und einen Tag später in Pozza di Fassa. „Mit guten Leistungen kann ich mich dort erneut für den Weltcup empfehlen“, hofft Ketterer.