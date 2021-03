von Alfred Moosmann

Ringen: Mit einer sehr persönlichen Nachricht an die KSV-Familie verabschiedete sich David Brenn am vergangenen Sonntag von den Mannschaftskämpfen in Tennenbronn. Der 21-jährige Ringer will den Schritt von der Regionalliga in die Bundesliga wagen und in der Saison 2021 für die RKG Freiburg auf die Matte gehen.

„Es war keine einfache Entscheidung. Mein Herz wird immer für den KSV Tennenbronn schlagen. Ich habe dem Verein so viel zu verdanken“, schreibt David Brenn. Die Kameradschaft in der Mannschaft und die Begeisterung der Fans werde er vermissen. Auch die Unterstützung von Kindesbeinen an durch die Vorstandschaft und die Trainer bleibe unvergessen.

Brenn verspricht, dass er sein Startrecht für Tennenbronn bei Einzelmeisterschaften auf jeden Fall behalten und dem KSV, wo möglich, helfend zur Seite stehen werde. Eine spätere Rückkehr zum Heimatverein schließt der Ringer nicht aus.

Für die Mannschaftsrunde 2021, sofern sie wegen der Corona-Probleme überhaupt stattfindet, sieht David Brenn das Tennenbronner Team in seiner Gewichtsklasse mit Timo Moosmann und Leon Schetterer gut versorgt. Trotzdem ist der Abschied aufstrebenden Talents ein großer Verlust für den Verein.

Die Reaktion der bisherigen Mannschaftskameraden zeigte jedoch durchweg Verständnis für den Ehrgeiz von David Brenn, in der Bundesliga seinen Mann zu stehen. Die Tennenbronner werden seine Erfolge in Freiburg genau registrieren und hoffen, dass eines Tages die in Aussicht gestellte Rückkehr tatsächlich stattfindet.