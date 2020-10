Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: Mit der Idealpunktzahl 15 marschieren der FC Fischbach und der FC Tannheim im Gleichschritt voraus und haben vier Zähler Vorsprung auf Verfolger FC Brigachtal. Die Teams auf den Plätzen fünf bis 14 trennen nur fünf Punkte.

Dem FC Fischbach gelang in einem turbulenten Spiel ein 3:2-Erfolg in Neukirch. Neben den fünf Toren gab es 14 gelbe und zwei gelb-rote Karten. „Beide Platzverweise hätte ich nicht gegeben. Es schmerzt, da unser Torjäger Marvin Stern nun für das Top-Spiel gegen Brigachtal ausfällt“, ärgert sich Fischbachs Trainer Carmine Italiano. Er musste in der Halbzeitpause nach einem behäbigen Auftritt seiner Schützlinge entgegen seiner Natur lauter werden, was offenbar ankam. „Wir haben uns schwer getan, aber haben die drei Punkte. Nun müssen wir spielerisch mehr bringen“, fügt Italiano an.

Der FC Tannheim nahm aus Überauchen bei einem mühevollen 2:1-Erfolg drei Punkte mit. „Der Sieg war nie in Gefahr, doch unser Spiel war zäh. Die Spieler müssen noch mehr begreifen, dass in dieser Saison mehr als in den vergangenen Jahren möglich ist. Dieser Funke muss noch überspringen, bevor wir in die Top-Duelle gehen“, wünscht sich Trainer Franco de Rosa. Aus seiner Sicht lief der eigene Spielaufbau zu langsam. Auch die Zwischenrufe des Trainers, schneller durch das Mittelfeld zu spielen, kamen zu selten an.

Nach dem achtbaren 1:2 im Bezirkspokal in Fischbach schlug sich der SV Überauchen trotz der Niederlage auch gegen Tannheim wacker. „Wir haben über weite Strecken guten Fußball gespielt. Unser Manko ist die Chancenverwertung. Trotz eines großen Aufwandes kommt zu wenig heraus. Spielerisch können wir gegen jedes Team der Liga mithalten, aber ohne mehr Torerfolge wird es schwer“, bilanziert Spielertrainer Christoph Hayn. Schon der schnelle 0:1-Rückstand spielte den Tannheimern in die Karten, während Überauchen offensiv zu wenig Gefahr ausstrahlte.

Die SG Vöhrenbach/Hammereisenbach ist seit nunmehr vier Partien ungeschlagen. Das jüngste 1:1 in Brigachtal bezeichnet SG-Trainer Franz Ratz als einerseits verdient und andererseits etwas glücklich. „In der Schlussphase hätte das 1:2 gegen uns fallen können. Wir haben die Bälle nur noch lang nach vorne geschlagen. Zuvor haben wir vernünftig Fußball gespielt und unseren Aufwärtstrend bestätigt“, resümiert Ratz. Für ihn war es über lange Zeit „ein Spiel zweier Mannschaften auf Augenhöhe“ bei einem Titelfavoriten.

Spektakulär hat der FC Kappel mit dem 5:4-Erfolg gegen Gütenbach den ersten Saisonsieg eingefahren. „Mit dem Eigentor der Gütenbacher zum 5:4 hatten wir diesmal das Glück auf unserer Seite, das wir in den vergangenen Partien nicht hatten. Letztlich lag in der Partie mehr Spannung, als ich es mir gewünscht hätte. Wir müssen eigentlich in Halbzeit eins schon mit zwei Toren führen“, sagt Trainer Fabian Dittmer. Er hält alle drei Platzverweise, zwei für Kappel und einen für Gütenbach, für strittig. Letztlich sei seine Elf in Unterzahl noch enger zusammengerückt. „Alle haben noch ein paar Prozentpunkte drauf gelegt.“ Kappel hat sich mit dem Sieg auf Rang neun verbessert.

Eine zwischenzeitliche 4:2-Führung reichte dem FC Gütenbach nicht, um aus Kappel Punkte zu entführen. „Es war ein wildes Spiel. Da wäre sogar ein 12:11 möglich gewesen. Dass es für uns nicht zu wenigstens einem Zähler gereicht hat, ist extrem bitter“, sagt Spielertrainer René Kaltenbach, dessen Elf binnen fünf Minuten zwei Treffer kassierte, die zum 4:4-Ausgleich führten. „Wir müssen das Spiel sacken lassen und dann gründlich auswerten. Es wird nicht immer solche Spiele geben, in denen es so wild zugeht.“ Gütenbach bleibt somit bei sechs Punkten stehen.

Zum zweiten Mal in Folge kassierte der VfB Villingen eine 0:1-Niederlage. Erst gegen Niedereschach und nun bei Hajduk. „Der Sieg von Hajduk geht in Ordnung. Wir haben einen zu dünnen Kader. Wenn dann Offensivspieler wie Fatih Avci und Furkan Bak verletzt ausfallen, ist das für uns kaum zu kompensieren“, sagt Trainer Sebastian Schmökel. Er hofft, dass sich die verletzten Spieler bald zurückmelden, denn im Oktober warten auf den VfB wichtige Partien gegen Tabellennachbarn.