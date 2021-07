Adrian Engstler startet am Freitag bei der U20-Europameisterschaft. Villinger hat sich in Estland einiges vorgenommen

Leichtathletik: Den 16. Juli 2021 hat sich Adrian Engstler in seinem Terminkalender dick unterstrichen. Am kommenden Freitag, 11.45 Uhr, gilt es. Dann startet der 18-Jährige im ersten Vorlauf der U20-Europameisterschaft in Tallinn (Estland) über 800