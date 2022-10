Eishockey vor 2 Stunden

Das erste Interview mit Wild-Wings-Neuzugang David Ullström: „Ich war vielleicht auch etwas nervös“

Stürmer David Ullström hat am Dienstag gegen Straubing sein erstes Spiel für die Schwenninger Wild Wings gemacht. Im Interview spricht er über seine Leistung, was der Mannschaft fehlt und was er dem Team geben kann.