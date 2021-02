Janina Hettich vom SC Schönwald gewann mit der Biathlon-Staffel am Samstag WM-Silber. Im SÜDKURIER-Interview spricht die 24-Jährige über den bislang größten Erfolg ihrer Karriere

Gratulation zu Ihrem grandiosen Erfolg. Wie hört sich das an: Vize-Weltmeisterin Janina Hettich?(lacht) Das hört sich ziemlich gut an. Daran könnt‘ ich mich gewöhnen.Waren Sie in Ihrer bisherigen Karriere schon einmal nervöser als vor der