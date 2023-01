Skisport: Die beiden Schwarzwälder Spitzenskisportlerinnen Daniela Maier und Janina Hettich-Walz haben ein erfolgreiches Wochenende hinter sich. Beide durften sich über eine Weltcup-Podestplatzierung freuen.

Skicross: Daniela Maier vom SC Urach wurde im schwedischen Idre Fjäll zum dritten Mal in dieser Saison Weltcup-Dritte. Nach Platz zwei und drei in der Qualifikation am Freitag musste sich Maier beim ersten Rennen am Samstag lediglich der Schwedin Sandra Naeslund und der Schweizerin Fanny Smith geschlagen geben. „Es wäre vielleicht sogar Rang zwei möglich gewesen, aber ich freue mich natürlich über meinen ersten Podiumsplatz in Idre Fjäll.“ Im zweiten Weltcup am Sonntag in Idre Fjäll kam für die Furtwangerin im Viertelfinale das Aus und sie belegte den neunten Rang.

Biathlon: Vergangene Woche schien die Biathlon-Weltmeisterschaft Mitte Februar in Oberhof für Janina Hettich-Walz vom SC Schönwald noch in weiter Ferne. Doch mit drei starken Leistungen beim letzten Weltcup vor der WM in Antholz (Südtirol) ist die Lauterbacherin dem Ticket für den Saisonhöhepunkt nahe. Nach der WM-Norm mit Platz sieben beim Sprint am Donnerstag, wurde Hettich-Walz beim Verfolgungsrennen am Samstag Zwölfte.

In der Staffel am Sonntag lief die Schwarzwälderin ein weiteres starkes Rennen. Mit ihren Teamkolleginnen Vanessa Voigt, Sophia Schneider und Hanna Kiebinger belegte Hettich-Walz den dritten Rang. In den nächsten Tagen wird sich nun entscheiden, ob die Lauterbacherin bei der Heim-WM zum deutschen Team gehören wird.