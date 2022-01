von unserer Sportredaktion

Die Furtwanger Skicrosserin Daniela Maier (SC Urach) feierte im kanadischen Nakiska ihren bislang größten Erfolg in diesem Winter. Maier raste beim Weltcup-Rennen auf den dritten Rang. Es ist der erste Weltcup-Podestplatz der 25-Jährigen seit Dezember 2020. Im Finale der besten Vier musste sich die Schwarzwälderin lediglich der Schwedin Sandra Naeslund und der Schweizerin Fanny Smith geschlagen geben und ließ die Österreicherin Katrin Ofner hinter sich. Entsprechend groß war die Freude von Daniela Maier, die im Zielbereich lauter jubelte als die Siegerin. Beim zweiten Weltcup-Rennen in Nakiska fuhr Maier auf den neunten Rang. Die Reise nach Übersee hat sich auf jeden Fall gelohnt und die Form in Richtung Olympia stimmt ebenfalls.