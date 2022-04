Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: Etwas schwer tat sich die SG Riedöschingen/Hondingen beim 4:2-Heimsieg gegen Lenzkirch. Erstmals seit dem 21. November, gegen den SSC, kassierte die für ihre gute Abwehr bekannte SG Riedöschingen wieder zwei Gegentreffer. „Da gingen zwei individuelle Fehler voraus. Das 1:1 haben wir in Unterzahl kassiert, als ein Spieler von uns verletzungsbedingt behandelt werden musste. Letztlich zählen die drei Punkte“, sagt Björn Werhan, spielender Co-Trainer bei der SG Riedöschingen. Er lobte eine starke Lenzkircher Elf.

Die SG Kirchen-Hausen kehrte, ohne ernsthaft gefordert zu werden, mit einem 4:0-Erfolg bei der zweiten Mannschaft des FC Löffingen zurück. Schon nach rund 30 Minuten war die Partie bei der 3:0-Führung von Kirchen-Hausen so gut wie entschieden. „Die schnelle Führung hat uns Sicherheit gegeben. Wir haben nach dem 0:5 in Eisenbach eine Reaktion gezeigt. Über Ostern werden wir in den Heimspielen gegen Immendingen und Donaueschingen sicherlich deutlich mehr gefordert“, betont Spielertrainer Berkay Cakici. Ihm macht der kleine Kader etwas Sorgen.

Mit dem 3:1-Erfolg gegen Mundelfingen feierte die SG Unadingen/Dittishausen den sechsten Saisonsieg. SG-Trainer Thomas Wolf war nach den 90 Spielminuten rundum zufrieden. „Wir haben viele Zweikämpfe gewonnen, was gegen die starken Mundelfinger nicht einfach ist. Meine Mannschaft hat sich vom 0:1-Rückstand nicht verrückt machen lassen. Obwohl der Platz nicht einfach zu bespielen war, haben wir die Bedingungen angenommen. Da war richtig Pfeffer drin“, freute sich Wolf über die Saisonpunkte 19 bis 21.

„Die Derby-Niederlage in Unadingen tut weh, zumal es unsere zweite Niederlage in Folge war“, sagt Markus Ettwein, Trainer des SV Mundelfingen. „Wir sind aktuell in einer Phase, in der es nicht richtig rund läuft. Wir werden hart dafür arbeiten, um die Spiele wieder zu gewinnen“, ergänzt Ettwein.

Mit einem 4:1-Sieg nahm der SV TuS Immendingen drei Punkte aus Donaueschingen mit. „Wir hatten zunächst etwas am Gegentreffer zum 0:1 zu knabbern. Danach haben wir unser Spiel durchgezogen. Wir wussten, dass die Donaueschinger mit langen Bällen über die Außenspieler kommen. Taktisch hat es meine Mannschaft sehr gut gemacht“, resümiert SV-Trainer Ralf Ressel. Wichtig war für ihn, dass seine Elf den Rückstand mit zwei Treffern kurz vor der Pause konterte.

Torsten Senf, Trainer des SSC Donaueschingen, sprach von einem verdienten Sieg der Immendinger. „In den ersten 35 Minuten haben wir ein gutes Spiel gezeigt, dann aber bei zwei Standards nicht richtig aufgepasst. Die zwei Gegentreffer in nicht einmal zwei Minuten waren ein Rückschlag“, so Senf. Seine Mannschaft stellt sich aktuell wegen einiger erkrankter Spieler nahezu von allein auf. „Wir müssen jetzt einigermaßen durch die Spiele in Mundelfingen und Kirchen-Hausen kommen. Danach hoffe ich auf eine personelle Verbesserung“, fügt Senf an.

Dem SV Öfingen gelang nach zwei zuletzt deutlichen Niederlagen der erste Sieg in der Rückrunde. Die Elf von Trainer Francesco Pastore setzte sich mit 3:0 gegen die SG Schluchsee durch. „Am Anfang haben wir sehr nervös agiert. Nachdem wir ins Spiel gefunden hatten, habe ich schöne Aktionen und Kombinationen von uns gesehen“, sagt Pastore. Ein Sonderlob erhielt Torhüter Steffen Butschle, weil er mit tollen Reaktionen den 1:2-Anschlusstreffer der Gäste verhinderte.