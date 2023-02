Trainer Cosic verlässt SG Riedböhringen/Fützen

Bei der SG Riedböhringen/Fützen gibt es im Sommer einen Wechsel auf der Trainerbank. Nach zweieinhalb Jahren gehen die Spielgemeinschaft und Trainer Zeljko Cosic am Saisonende getrennte Wege. „Es ist eine Trennung in gegenseitigem Einvernehmen“, so Cosic.

Der Spielausschussvorsitzende, Manuel Meister, meinte zu dieser Entscheidung: „Wir wollen mit einem neuen Trainer einen neuen Impuls setzen.“ Bis zum Beginn der zweiten Saisonhälfte Anfang März will der Bezirksligist den Coach für die Saison 2023/24 bekannt geben.

Schnee verlängert bei SG Marbach/Rietheim

Bei der SG Marbach/Rietheim gibt es Klarheit, was die Trainerfrage für die kommende Saison betrifft. Michael Schnee hat seinen Vertrag beim Bezirksligisten um ein weiteres Jahr verlängert. „Wir sind mit seiner Arbeit zufrieden und sind uns auch schnell einig geworden“, sagt der Spielausschussvorsitzende des FV Marbach, Michael Fischer.