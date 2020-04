von unserer Sportredaktion

Fußball, Bezirksliga: Christoph Raithel wird neuer Coach bei der SG Riedböhringen/Fützen. Er tritt damit die Nachfolge von Nurhan Ardiclik an. Raithel ist aktuell noch Co-Trainer beim Landesligisten FC Bad Dürrheim. Am 1. Juli soll er das Traineramt in Riedböhringen übernehmen. „Die Vereinsführung und ich waren uns schnell einig. Ich freue mich auf eine interessante Aufgabe. Die Mannschaft ist stark und die Bezirksliga ist eine gute Liga“, so Raithel, der vor seinem Wechsel zum FC Bad Dürrheim beim FC Tannheim tätig war.

Auch der aktuelle Coach der SG Riedböhringen/Fützen, Nurhan Adirclik, hat bereits einen neuen Trainerjob. Ardiclik wird in der kommenden Saison den SV Hinterzarten (Kreisliga A 2) trainieren.