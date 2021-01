von unserer Sportredaktion

Leichtathletik: In einem stark besetzten Feld schaffte der Donaueschinger Christoph Kessler, der für die LG Region Karlsruhe startet, am Freitagabend beim Indoor Meeting in der Karlsruher Europahalle über 800 Meter die Norm für die Hallen-Europameisterschaft, die vom 5. bis 7. März in Polen stattfindet.

Vom Start weg entwickelte sich ein sehr schnelles Rennen. Kessler hielt sich zunächst weit hinten im Feld der acht Starter auf. Erst auf den letzten 100 Metern ging er auf die zweite Bahn und überholte noch einen Konkurrenten. WM-Halbfinalist Elliot Giles (Großbritannien) entschied die 800 Meter der Männer 1:45,5 Minuten für sich. Hinter dem Sieger folgten drei Franzosen. Lokalmatador Christoph Kessler blieb als Sechster in 1:47,20 Minuten unter seiner bisherigen Hallenbestleistung (1:47,80 min).

Kessler kommentierte sein Heimrennen so: „Ich hatte vor dem Meeting gesagt, dass ich einfach Spaß haben möchte, und den hatte ich. Es war hart, mit dem schnellen Tempo mitzugehen, aber im Endeffekt war die Zeit gut. Deshalb kann ich zufrieden sein. Es war schade, dass keine Zuschauer da sein und die Läufer anfeuern konnten.“

Nach diesem starken Auftritt blickt der Donaueschinger trotz der aktuell schwierigen Verhältnisse zuversichtlich in die Zukunft. Die Verschiebung der Olympischen Spiele um ein Jahr aufgrund der Corona-Pandemie hatte für Kessler sogar Vorteile. So hatte der 25-Jährige genügend Zeit, nach einer Hüftoperation noch eine weitere Blessur am Schienbein auszukurieren.

Kessler: „Das einzig Positive an der Corona-Pandemie war, dass ich wieder in Form kommen konnte. Ich wäre niemals rechtzeitig zum Sommer fit geworden. Ich hatte einen sehr langen Aufbau und hoffe, dass es dieses Jahr gut läuft. Natürlich soll bei den Deutschen Hallenmeisterschaften eine Medaille her.“ Die Titelkämpfe finden am 20./21. Februar in Dortmund statt, ehe es Anfang März zur Hallen-EM nach Torun/Polen geht. Als nächstes startet Kessler bereits am Dienstag in Erfurt und am 7. Februar in Dortmund.