von unserer Sportredaktion

Leichtathletik: Toller Erfolg für Christoph Kessler. Der Donaueschinger, der für die LG Region Karlsruhe startet, sicherte sich bei den deutschen Hallen-Meisterschaften in Leipzig den Titel über 800 Meter.

Mit Adrian Engstler und Tim Assmann aus Villingen sowie Christoph Kessler aus Donaueschingen waren drei Mittelstreckenläufer aus dem Schwarzwald in Leipzig am Start. Im Gegensatz zu 2021 wurden diesmal Vorläufe über die 800 und 1500 Meter ausgetragen. Tim Assmann, der sein Training auf die 1500 Meter ausgerichtet hatte, lief am Samstag in seinem Vorlauf taktisch klug. Er wurde hinter Mohamed Mohumed Zweiter und qualifizierte sich souverän für das 1500-Meter-Finale am Sonntag. Adrian Engstler musste sich im stark besetzten Vorlauf der 800 Meter mit den erklärten Favoriten Marc Reuther und Karl Bebendorf messen und sicherte sich hinter den beiden starken Läufern ebenfalls das Ticket für das Finale. Im zweiten Zeitlauf lief Christoph Kessler als Erster ins Ziel und erhielt somit das große „Q“.

Der Sonntag war für alle drei Schwarzwälder eine Herausforderung. Tim Assmann stellte sich den großen Favoriten Robert Farken und Mohumed Mohamed. Couragiert lief er von Anfang an mit den beiden mit. Das Rennen wurde taktisch angegangen, und erst auf den letzten drei Runden zogen die Favoriten das Tempo an. Assmann brachte sich als Dritter in eine gute Position. Erst im Endspurt zog Lukas Abele an dem Villinger vorbei. Somit wurde Assmann Vierter in 3:53,98 Minuten. Deutscher Meister wurde Robert Farken (SC Leipzig) in 3:50,7 Minuten.

Vor dem Finale über die 800 Meter waren Marc Reuther und Karl Bebendorf die klaren Favoriten. Christoph Kessler wurde im Vorfeld auf Rang drei gesehen, dicht gefolgt von den „jungen Wilden“, Oskar Schwarzer und Adrian Engstler. Im Gegensatz zum 1500-Meter-Lauf gab es hier kein taktisches Rennen. Kessler übernahm vom Start weg die Führung, um ein flottes Rennen zu garantieren. Nach 400 Meter übernahmen Karl Bebendorf und Marc Reuther die Führung.

Erst auf den letzten 50 Metern wurden die Medaillen verteilt. Christoph Kessler lief in der Kurve nach außen und flog regelrecht an den beiden Konkurrenten vorbei. Der Donaueschinger siegte unerwartet in 1:47,20 Minuten vor Bebendorf (1:48,02) und Reuther (1:48,29). Adrian Engstler lief auf Rang fünf in 1:49,76 Minuten. Mit dem Villinger wächst ein großes Nachwuchstalent über die 800 Meter heran. Der Erfolg von Christoph Kessler ist umso höher zu bewerten, denn er muss derzeit Job (Ingenieur im Bereich Elektromobilität) und Leistungssport unter einen Hut bringen. Wie es scheint, gelingt dem Donaueschinger dies zurzeit ganz gut.