von unserer Sportredaktion

Leichtathletik: (kat) Christoph Kessler wurde am Sonntag in Dortmund deutscher Vizemeister. Im 800 Meter-Rennen lief der Donaueschinger nach 1.47,83 Minuten über die Ziellinie und war damit zwei Zehntelsekunden langsamer als der siegreiche Oskar Schwarzer (TV Groß-Gerau). Dritter wurde der favorisierte Marc Reuther (Frankfurt). Auf den Plätzen vier und fünf landeten zwei weitere Schwarzwälder. Tim Assmann vom TV Villingen wurde in 1.49,87 min. Vierter vor seinem Vereinskollegen Adrian Engstler (1.52,41).

Vizemeister Christoph Kessler meinte nach dem Rennen: „Marc Reuther hat Tempo gemacht, das hat für mich gepasst. Ich wollte eine schnelle Zeit laufen. Das Problem war, dass ich in der Kurve nicht an Marc vorbeigekommen bin und es dann hinten raus hart wurde. Das habe ich selbst verbockt.“