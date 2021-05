Basketball: Aktuell befinden sich alle Teammitglieder der wiha Panthers noch in Quarantäne. Doch bei den Verantwortlichen der Schwenninger Basketballer geht der Blick längst in Richtung der kommenden Spielzeit. Da kein Spieler der Vorjahresmannschaft über einen Vertrag für die kommende Spielzeit verfügt, stehen in den kommenden Wochen viele Gespräche und Verhandlungen an.

Mit Chris Frazier hat nun der erste Spieler seinen Vertrag bei den wiha Panthers für die kommende Spielzeit verlängert. Der 30-Jährige wechselte im vergangenen Sommer in den Schwarzwald und hat in seinem ersten Jahr bei den Panthers unter Beweis gestellt, warum er seit Jahren als exzellenter Dreipunkteschütze bekannt ist. Insgesamt 65 Mal ließ der gebürtige Mannheimer den Ball von jenseits der 6,75 Meter durch die Reusen des Korbs schnalzen. Mit einer Quote von 45,5% zeigte sich Frazier gewohnt treffsicher und wies teamintern den besten Wert aller Schwenninger Spieler auf.

Als einer von nur drei Panthers-Akteuren lief der Shooting Guard in allen Saisonspielen der Schwenninger auf und erzielte in durchschnittlich 21-minütiger Einsatzzeit 8,6 Punkte. Dabei steigerte Frazier seine Werte zu den Playoffs nochmal deutlich. In der wichtigsten Saisonphase legte er im Schnitt 14,0 Punkte auf. Sein statistisch bestes Spiel zeigte der 1,82 Meter große Deutschamerikaner beim letzten Auftritt der Panthers in dieser Saison. Beim Auswärtsspiel in Bremerhaven versenkte er fünf Dreipunktewürfe und erzielte 18 Zähler. „Als mir das neue Angebot vorgelegt wurde, musste ich nicht lange überlegen. Ich fühle mich wohl in Villingen-Schwenningen und es passt auch mit dem Coach und dem ganzen Umfeld alles perfekt“, kommentierte Chris Frazier seine Vertragsunterschrift.

Auch Panthers-Trainer Alen Velcic ist zufrieden: „Wir sind sehr froh, dass Chris Frazier auch in der kommenden Saison Teil unseres Teams sein wird. Chris bringt neben seinen individuellen Fähigkeiten wichtige Führungsqualitäten mit. Sein Wille, hart zu arbeiten und in jedem Spiel die Rolle anzunehmen, die man ihm zuweist, macht ihn zu einem vorbildlichen Spieler.“