Fußball, Bezirksliga-Relegation: VfB Villingen – SV TuS Immendingen (Samstag, 16 Uhr). Das Hinspiel bot ein Torspektakel, das Rückspiel verspricht Spannung – am Samstag entscheidet sich zwischen dem VfB Villingen und dem SV TuS Immendingen, welcher Verein einen Startplatz für die Bezirksliga-Saison 2023/24 erhält.

Aufstiegsrunde zur Fußball-Bezirksliga Immendingen gewinnt spektakuläres Relegationsspiel vor 700 Zuschauern – mit Videos! Das könnte Sie auch interessieren

Die bessere Ausgangslage hat nach dem 5:3-Erfolg im Hinspiel der SV TuS Immendingen. Trainer Uwe Müller will davon, vor allem wegen der Auswärtstorregel und der drei Villinger Auswärtstore, jedoch nichts wissen. „Die Chancen stehen bei 50:50. Wenn wir mit 0:2 verlieren, sind wir weg. Ich verstehe nicht, warum es in dieser Relegation weiterhin die Auswärtstorregel gibt. Es wird ein extrem spannendes Spiel.“

Dass der VfB unter Zugzwang steht und mindestens zwei Tore schießen muss, ändere nichts an Müllers taktischer Ausrichtung. „Wir haben uns in der gesamten Saison nie hinten reingestellt und werden es auch am Samstag nicht tun. Das entspricht nicht meiner Philosophie. Wir wollen nach vorne spielen, schließlich sind wir immer für ein Tor gut.“

Dies weiß auch sein Villinger Pendant. VfB-Spielertrainer Adem Sari weiß um den schwierigen Spagat zwischen dem Zwang, Tore schießen zu müssen, und gleichzeitig der großen Gefahr, die durch Immendingens Offensive (86 Saisontore in der Kreisliga A2) ausgeht. „Das wird ganz schwer. Der Gegner ist offensiv sehr stark, dagegen aber defensiv schwach. Wichtig wird sein, die Phasen in unserem Spiel abzuwechseln – mal Druck zu machen, mal Tempo rauszunehmen“, betont Sari.

Aufstiegsrunde zur Fußball-Landesliga Möhringen erkämpft sich knappen Hinspiel-Sieg gegen Südstern – mit Videos! Das könnte Sie auch interessieren

Der Spielertrainer blickt zuversichtlich auf das Rückspiel. Einen derart unglücklichen Spielverlauf wie im Hinspiel, als der VfB in der ersten Minute, kurz vor der Pause und kurz danach die Gegentore kassierte, könne sich wohl kaum wiederholen. „Das hat uns eine Menge Kraft und Moral gekostet. Wenn das Rückspiel normal verläuft, können wir es durchaus für uns entscheiden.“

Und da wäre noch die Heimstärke der Villinger: Zwölf seiner 13 Heimspiele im Friedengrund gewann der VfB. Sari: „Wir fühlen uns auf dem eigenen Platz sehr wohl und haben die Zuschauer hinter uns. Das motiviert uns enorm. Am Samstag wird wieder einiges los sein.“

Fußball-Relegation Sportfreunde Schönenbach feiern trotz Niederlage den ersehnten Aufstieg Das könnte Sie auch interessieren

Und der Druck? Davon wollen beide Trainer nichts wissen. Müller sagt: „Der liegt klar beim VfB, sie müssen gewinnen.“ Sari entgegnet: „Wir haben nichts zu verlieren. Selbst, wenn es mit dem Aufstieg nicht klappen sollte, haben wir eine erfolgreiche Saison gespielt. Ich bin jetzt schon sehr stolz auf die Jungs.“