von unserer Sportredaktion

Fußball-Kreisliga B, Staffel 1: Die Sportfreunde Schönenbach haben mit Branislav Durdevic einen neuen Trainer für die kommende Saison verpflichtet. Nachdem klar war, dass Mario Ketterer zum FC Schönwald gehen wird, hat die sportliche Leitung um Sascha Duffner und Matthias Vollmer alles unternommen, um einen ambitionierten Trainer zu finden.

Branislav Durdevic ist aktuell zusammen mit Fabian Niederprüm Trainer beim Landesligisten FC Neustadt als Interims-Trainerduo tätig. Durdevic war bereits als verantwortlicher Trainer beim FC Vöhrenbach und FKB Villingen. Er will mit den Sportfreunden an den positiven Trend anknüpfen. Ziel ist ganz klar, in Zukunft wieder in der Kreisliga A zu spielen. Schließlich sind die Sportfreunde in dieser Saison in der Kreisliga B 1 noch ungeschlagen. Für die Hoffnung, auf die Fortführung der gesamten guten Arbeit in Schönenbach, sorgt auch die Tatsache, dass Co-Trainer und Spieler Dennis Haas weiterhin an Bord bleibt. Zudem hat der aktuelle Kader der Bregtäler für die neue Saison komplett zugesagt.