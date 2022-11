SG Kirchen-Hausen: Herbstmeisterschaft gesichert

Die SG Kirchen-Hausen sicherte sich mit einem 6:2-Erfolg gegen die DJK Donaueschingen II frühzeitig die Herbstmeisterschaft. Für Kirchen-Hausen war es der elfte Sieg in zwölften Spiel. „Wir haben fünf der sechs Tore schön herausgespielt. Diesmal waren wir wirklich beim Torabschluss sehr effizient. Die DJK präsentierte sich fußballerisch sehr stark, doch wir haben das richtige Rezept gefunden. Es war ein nahezu tadelloser Auftritt von uns“, freut sich SG-Spielertrainer Berkay Cakici. In den zwei kommenden Partien, in Blumberg und Grafenhausen, muss die SG auf den verletzten Andy Krukenberg verzichten. Dafür steht Fatih Avci wieder im Team.

SV TuS Immendingen: „Die Chancenverwertung bleibt unser Thema“

Verfolger SV TuS Immendingen musste sich in Mundelfingen mit einer 1:1-Punkteteilung begnügen. „Wir hatten in den ersten 20 Minuten Topchancen und müssen eigentlich schnell mit 2:0 Toren Minimum führen. Ich bin mir nahezu sicher, dass Mundelfingen dann nicht zurückgekommen wäre“, bilanziert SV-Trainer Uwe Müller. Gegen Ende der Partie habe seine Elf etwas Glück gehabt, dass Mundelfingen die Partie nicht noch gewonnen hat. „Wir haben vieles sehr gut gemacht, haben die Kampf angenommen und auch spielerisch abgerufen. Nur die Chancenauswertung bleibt unser Thema“, so Müller.

SV Mundelfingen: „Wir hatten in der Anfangsphase etwas Glück“

Der SV Mundelfingen hatte zuvor die zwei Spiele ohne eigenen Treffer verloren. Mit dem Punkt gegen Immendingen kann Trainer Markus Ettwein gut leben. „Wir hatten in der Anfangsphase etwas Glück, doch mit dem Ausgleich waren wir wieder im Spiel. Die zweiten 45 Minuten verliefen ausgeglichen. Da hat uns auch die Unterstützung unserer Anhänger ehr gut getan“, resümiert Ettwein. Für seine Elf gelt es nun in den restlichen zwei Partien in Öfingen und Unadingen nachzulegen. Ettwein: „Wenn wir da vier Punkte holen, wäre ich zufrieden.“

TuS Oberbaldingen: „Es war ein Gefühl wie Weihnachten“

Der TuS Oberbaldingen hat dank des 2:0-Erfolgs gegen die SG Friedenweiler 17 Punkte erreicht. „Mein Ziel für die Hinrunde waren 17 oder 18 Punkte. Wir sind demnach einigermaßen im Soll“, sagt TuS-Trainer Axel Schweizer. Er hatte diesmal auch personell genügend Möglichkeiten. „Es war ein Gefühl wie Weihnachten. Alle Spieler, die auf der Bank saßen, konnte ich bringen. Bei unserem kleinen Kader steht und fällt der Erfolg immer mit dem Personal.“ Schweizer hätte nichts dagegen, wenn die Elf in den Partien in Allmendshofen und Blumberg die Marke von 20 Punkten knackt. Die Chance ist da. „Wir sind auswärts noch ungeschlagen. Die Serie möchte ich gerne in die Winterpause mitnehmen“, betont der Übungsleiter.

TuS Blumberg: „Da haben wir mit einem kapitalen Fehler mitgeholfen“

Der TuS Blumberg musste sich in Eisenbach mit 0:2 Toren geschlagen geben. Aus den vergangenen fünf Partien holten die Eichbergstädter nur zwei Punkte und erwarten nun den Spitzenreiter. TuS-Trainer Frank Berrer ärgerte sich mächtig über den zweiten Gegentreffer in Eisenbach. „Da haben wir mit einem kapitalen Fehler mitgeholfen. Wir haben den Ball im Aufbauspiel völlig ohne Not verloren.“ Seine Elf hatte auch Chancen, die beste durch Egor Mattegit. „Mir war schon vor drei Wochen klar, dass wir möglicherweise bis zur Winterpause nur noch wenige Punkte holen“, so Berrer. Immerhin darf seine Elf noch zweimal auf dem eigenen Platz antreten.

SSC Donaueschingen: „Nun müssen wir den Erfolg unbedingt bestätigen“

Nach der Talfahrt der vergangenen Wochen gelang dem SSC Donaueschingen ein 3:2-Heimsieg gegen die SG Unadingen, ohne den die Schellenberger im Besitz der roten Laterne gewesen wären. „Es hat sich ausgezahlt, dass wir mit Christian Podschull, Markus Weißer und Christian Ewald Spieler dabei hatten, die der Mannschaft mehr Sicherheit gegeben haben. Nun müssen wir den Erfolg unbedingt bestätigen“, wünscht sich Trainer Patrick Fleig. Seine Elf muss noch zur SG Friedenweiler und empfängt die SG Schluchsee. Fleig: „Dieser Sieg sollte uns das nötige Selbstvertrauen geben.“

SG Unadingen/Dittishausen: Weit Wochen ohne gelernten Schlussmann

Für Thomas Wolf, dem Trainer der SG Unadingen/Dittishausen, basierte die Niederlage in erster Linie auf der ausbaufähigen Chancenauswertung seiner Elf. „Nach der 1:0-Führung haben wir nicht nachgelegt, und selbst nach dem 2:3 gab es gute Gelegenheiten, zumindest einen Punkt mitzunehmen“, so Wolf. Schon seit dem dritten Spieltag fehlt der SG Unadingen ein gelernter Schlussmann. Laut Wolf macht es Ersatzschlussmann Marco Rothweiler gut, doch das Spiel habe gezeigt, dass auf der anderen Seite ein ausgebildeter Torhüter auch einmal eine Top-Chance verhindern könne.