TuS Oberbaldingen – SV TuS Immendingen. „Oberbaldingen hat die ersten drei Punkte in Grafenhausen geholt und sollte Selbstvertrauen haben. Immendingen besitzt eine gut zusammengestellte Mannschaft, die sich mit 2:1 Toren durchsetzen wird.“

SG Unadingen/​Dittishausen – SV Eisenbach. „Ich habe mir am vergangenen Wochenende Eisenbach in Öfingen angeschaut. Da hat Eisenbach sieben Tore geschossen, ließ aber auch fünf Gegentreffer zu. Da kommt einiges auf uns zu. Wir sind gut in die Saison gestartet. Die ersten zwei Spiele haben mir gefallen. Wenn wir an diese Leistung anknüpfen, sollte für uns ein 3:2-Sieg möglich sein.“

SV Mundelfingen – SG Schluchsee/Feldberg. „Mundelfingen ist stark. Wir haben da zum Auftakt gewonnen, doch der Gegner war deutlich besser als das Ergebnis. Auf eigenem Platz lassen sich die Mundelfinger diesmal die drei Punkte nicht nehmen und gewinnen mit 3:2 Toren.“

SG Lenzkirch-Saig – SSC Donaueschingen. „Die Lenzkircher haben sich am vergangenen Wochenende bei uns als spielstarkes Team vorgestellt. Mit den Spielern aus Saig ist die Elf noch deutlich stärker geworden. Den SSC kann ich bisher schwer einschätzen. Mein Tipp lautet: 3:1.“

DJK Donaueschingen II – SV Grafenhausen. „Das Duell der beiden Bezirksliga-Absteiger verspricht einige Brisanz, zumal beide noch auf den ersten Sieg und die ersten Punkte warten. Ich tippe 2:2.“

SG Friedenweiler/​Rötenbach – TuS Blumberg. „Die beiden Aufsteiger sind gut in die Saison gekommen, und Blumberg hat nach zwei Siegen Rückenwind. Es würde mich nicht überraschen, wenn Blumberg den dritten Sieg feiert. Mein Tipp ist 1:2.“

Das Spiel SG Kirchen-Hausen – SV Öfingen findet erst am Mittwoch statt.