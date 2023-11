Basketball, ProB: BIS Baskets Speyer – Black Forest Panthers Schwenningen 87:72 (25:15, 18:10, 27:21, 17:26). Statt eines weiteren Befreiungsschlags kassierten die Black Forest Panthers am Freitagabend in Speyer eine 72:87-Klatsche – und dies gewiss nicht gegen ein Topteam der Liga, sondern gegen einen Gegner, der vor dem Wochenende in der Tabelle noch hinter den Schwenningern stand.

Panthers-Trainer Marti Zamora hatte zwar seine gesamte Mannschaft mit dabei, Center und Leistungsträger Christian Okolie musste allerdings krankheitsbedingt kürzertreten und kam lediglich auf sechs Minuten Spielzeit. Seine Mannschaft legte einen klassischen Fehlstart in die Partie hin. Nach zweieinhalb Minuten und einem 3:10-Rückstand nahm Zamora die erste Auszeit, um sein Team wachzurütteln. Es folgten zwei aufeinanderfolgende, haarsträubende Ballverluste beim Ballvortrag noch in der eigenen Hälfte und vier Speyerer Punkte. Diese Szenen standen exemplarisch dafür, wie sehr die Panthers in der Anfangsphase neben sich standen. Erst gegen Ende des Auftaktviertels, als die Gäste bereits mit 5:18 hinten lagen, kamen sie vor allem dank Center Daniel Mayr etwas besser ins Spiel und verkürzten bis zur ersten Viertelpause auf 15:25.

Damit sollte es mit positiven Tendenzen aber vorerst wieder gewesen sein. Im zweiten Viertel wechselte Speyer auf eine Zonenverteidigung und stellte die Panthers damit vor große Probleme. Der Weg zum Korb, eine der Stärken der Panthers in dieser Saison, war komplett dicht, und die Dreier fielen wie so oft in dieser Spielzeit nur mit einer schwachen Quote. So erlebten die Panthers vorne die nächste Dürreperiode und spürten hinten das Fehlen von Chris Okolie vor allem bei den Rebounds, die viel zu häufig in Speyerer Händen landeten. Mit einem 16:5-Lauf setzten sich die Rheinland-Pfälzer bis zur Pause auf 43:25 ab.

Wer auf eine Aufholjagd der Panthers in Hälfte zwei setzte, sah sich schnell getäuscht. Speyer baute den Vorsprung in den ersten Minuten nach dem Seitenwechsel auf bis zu 27 Punkten aus, eine heftige Klatsche zeichnete sich ab. Zwar lief die Schwenninger Offensive im dritten Viertel dann etwas besser als zuvor, dafür war es dann die Defensive, die große Mängel aufwies. Allen voran die Offensivrebounds kosteten die Panthers immer wieder Punkte, dazu fanden sie gegen die schnellen Tempogegenstöße über Speyers Anführer Daryl Woodmore kein Mittel. So ging es mit einem 70:46 ins Schlussviertel – die Partie war entschieden.

Immerhin gelang es dem Zamora-Team, in den letzten zehn Minuten auf elf Punkte heranzukommen und damit noch etwas Ergebniskosmetik zu betreiben. Vor allem Agust Kjartansson und Jegor Cymbal – beide am Ende Panthers-Topscorer mit 14 Zählern – konnten ihr Punktekonto etwas aufbessern. Am Ende standen dennoch eine enttäuschende Leistung und eine klare 72:87-Schlappe zu Buche. Nun folgt eine zweiwöchige Pause, ehe die Panthers am 18. November den Tabellendritten Erfurt in der Deutenberghalle empfangen.

Trainerstimme

Marti Zamora (Panthers): „Das war unsere schlechteste Leistung der bisherigen Saison, es gibt nicht viele positive Aspekte. Wir hatten nicht genug Intensität an den Tag gelegt und vorne nicht als Team gespielt. Darüber müssen wir uns unterhalten. Wir haben genug Talent, um viel besser zu spielen, aber diese gezeigte Intensität war viel zu wenig.“