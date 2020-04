Fußball-Bezirksliga: Björn Schlageter wird auch in der kommenden Saison den TuS Bonndorf trainieren. Schlageter, der vor zwei Jahren das Amt übernahm, hat bei seinem Heimatverein für ein weiteres Jahr zugesagt. „Die Mannschaft ist noch nicht am Ende ihres Weges und bleibt zudem im Großen und Ganzen zusammen“, begründete Schlageter seine Entscheidung. Der bisherige Co-Trainer Peter Kistler wird ihm weiterhin zu Seite stehen. Auch Kistler hat für ein weiteres Jahr verlängert.

Christian Kirchsteiger, der 2. Vorsitzende des Vereins, freut sich über die Zusage: „Björn ist enorm ambitioniert und hat einen guten Draht zur Mannschaft. Zudem hat er eine klare Philosophie“. Die Bonndorfer hoffen, dass die aktuelle Saison trotz der Corona-Krise noch zu Ende geführt wird. „Wir sind in Schlagweite zur Tabellenspitze. Vielleicht ist da noch etwas möglich“, so Kirchsteiger. Der TuS Bonndorf steht derzeit in der Bezirksliga auf dem vierten Rang mit lediglich drei Punkten Rückstand auf Spitzenreiter FV Marbach und einem Zähler Differenz zum Tabellenzweiten FC Königsfeld

Tennenbronner zuversichtlich

Offen ist bislang noch die Trainerstelle beim FV Tennenbronn. Der Verein hat allerdings einen Nachfolger für Carmine Italiano bereits in Aussicht. „Wir haben einen konkreten Kandidaten. Es sieht gut aus und wir wollen es auch zeitnah bekanntgeben“, sagt ein zuversichtlicher Dominik Wegner, der Bereichsleiter Sport beim FV Tennenbronn.