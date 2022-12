Schwenningen unterliegt den Löwen Frankfurt mit 2:5 und kann den hohen 0:4-Rückstand nach dem ersten Drittel nicht mehr aufholen. Das Ergebnis fällt an einem merkwürdigen Abend zu hoch aus.

Zum letzten Spiel des Jahres fanden sich die Schwenninger in Frankfurt in der Eissporthalle am Bornheimer Hang ein. Für diese letzte Partie 2022 bot SERC-Trainer Harold Kreis dieselbe Mannschaft auf wie zuvor beim Sieg gegen Nürnberg, im Tor stand