Eishockey: (tif) Bittere Neuigkeiten gab es für die Schwenninger Wild Wings von der medizinischen Abteilung. Sebastian Uvira hat sich in der letzten Sekunde des Spiels in Berlin am vergangenen Freitag eine Fußverletzung zugezogen. Die Ausfallzeit wird circa zwei Monate betragen. Ebenfalls verletzt hat sich Filip Reisnecker. Eine Blessur an der Hand zwingt ihn zu einer mehrwöchigen Pause.

Eishockey Die Wild Wings verlieren trotz mehrmaliger Führung gegen die Eisbären Berlin Das könnte Sie auch interessieren

Mit Thomas Larkin fällt neben den beiden Stürmern auch ein Verteidiger mindestens noch bis Mitte November aus. Ob die Wild Wings nun noch einmal auf dem Transfermarkt tätig werden, blieb vorerst offen.