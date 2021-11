Fußball-Verbandsliga: FC 08 Villingen U21 – Sportfreunde Elzach-Yach 1:1 (0:0). Am Ende wusste Trainer Mustafa Gürbüz nicht so recht, ob er sich freuen oder ärgern sollte. Freuen darüber, dass die U21 des FC 08 Villingen buchstäblich in