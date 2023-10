Fußball: (kat/pm) Der Villinger Fußballer Kamran Yahyaijan erhielt eine besondere Auszeichnung. Der spielende Co-Trainer des württembergischen Bezirksligisten Spvgg. Trossingen wurde vom Württembergischen Fußball-Verband für eine Fairplay-Geste geehrt.

Zur betreffenden Szene kam es im ersten Saisonspiel der Trossinger gegen den SV Bubsheim. Kurz vor der Pause beim Stand von 1:0 für Bubsheim schlugen die Trossinger eine Flanke in den gegnerischen Strafraum. Der Bubsheimer Torhüter Kevin Grepo fing den Ball sicher ab. Ein Mitspieler prallte jedoch bei dieser Szene so vehement in ihn hinein, dass Grepo den Ball fallen ließ. Kamran Yahyaijan stand direkt daneben und hätte nur noch zum 1:1 einschieben müssen. Er tat dies jedoch nicht: „Die Szene zwischen Kevin und seinem Mitspieler sah nicht gut aus. Ich habe mir direkt Sorgen gemacht und nicht daran gedacht, das Tor zu machen“, sagte der 24-Jährige rückblickend.

Für dieses vorbildliche Verhalten wurde der jahrelange Spieler des FC 08 Villingen nun verdientermaßen ausgezeichnet. Als Belohnung erhielt Yahyaijan unter anderem zwei Tickets für ein Heimspiel eines württembergischen Klubs (inklusive Bundesligisten). Zudem ist er als Monatssieger August der Aktion „Bleib Fair“ auch im Rennen um den Jahressieg, der zum Ende der Saison vergeben wird.