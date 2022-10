von Stephan Lermer

Handball-Südbadenliga, Männer: BSV Phönix Sinzheim – TV St. Georgen (Sonntag, 20 Uhr). (sle) Für den Aufsteiger aus der Bergstadt steht das nächste Spiel gegen eine Top-Mannschaft an. Gleichzeitig läutet die Partie eine englische Woche mit drei Spielen in sieben Tagen ein.

Der BSV ist nach sechs Spielen und fünf Siegen voll im Soll. Mit Ausnahme der 21:34-Niederlage gegen Ligaprimus Schutterwald verließ Sinzheim bisher immer als Sieger das Feld. Die Mannschaft von Trainerurgestein Kalman Fenyö zeichnet sich durch ein breites Kollektiv aus. Zur neuen Saison verstärkten sich die Feuervögel vor allem ihre rechte Angriffsseite. Joel Kraus kam vom TuS Helmlingen und Sebastian Melcher von Oberligist Pforzheim/Eutingen. In Max Zimmer wurde ein weiterer Südbadenliga-Erfahrener Torwart geholt. Doch dem ist nicht genug. Mit Cedrik Lauppe kam ein weiterer flexibler Rückraumspieler, der beim TV Willstätt schon Drittliga-Luft geschnuppert hat. So ist es wenig verwunderlich, dass die Sinzheimer von vielen Experten zum Favoritenkreis gezählt werden. Die bisherigen Ergebnisse des BSV bestätigen das.

Für den TV St. Georgen steht folglich erneut außer Frage, dass das Team als krasser Außenseiter anreist. Doch genau diese Rolle nahmen die Bergstädter zuletzt an. Trotz der Ausfälle mehrerer etablierter Spieler stemmten sich die St. Georgener mit allen Mitteln gegen einen starken Gegner. Dies wird es auch am Samstagabend wieder nötig sein, will man den Gegner ärgern.

Aus dem Spiel gegen die HU Freiburg wurden erneut viele Erkenntnisse mitgenommen. Im Rückblick bleibt festzustellen, dass die Gegner früher attackiert werden sollten. Gleichzeitig gilt es für die Abwehr, für ausreichend Schützenhilfe für die Torhüter zu sorgen. Offensiv bekommt St. Georgen die Aktionen immer besser verteilt. Hier mangelte es am Ende nur noch an der Abschlussqualität, insbesondere vom Siebenmeter-Punkt. Die Spieler sprachen sich aber auch viel Mut zu und schöpften direkt wieder Motivation, um die nächsten 60 Minuten in dieser fordernden Liga zu bestreiten.

Auswärts darf der TVS befreit aufspielen, wird aber gut beraten sein, den vollen Fokus auf dem Platz zu lassen. Mario Müller und Theo Assfalg kehren zum Team zurück. Die beiden Personalien werden den Trainern Jonas Herrmann und Jan Holzmann in allen Belangen nochmals mehr Möglichkeiten geben. Schon am darauf folgenden Dienstag geht die Reise der Bergstädter zum TuS Helmlingen.