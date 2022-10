von Stephan Lermer

Handball-Südbadenliga, Männer: TuS Schutterwald – TV St. Georgen (Samstag, 19.30 Uhr). (sle) Nach der knappen und nicht unbedingt nötigen Niederlage gegen den TV Oberkirch kommt es für die Bergstädter nun zu einer echten Herkules-Aufgabe. Im ersten Auswärtsspiel gastiert der TVS beim Oberliga-Absteiger und Meisterschaftsfavorit Nummer eins. Die Schutterwälder konnten sich in der vergangenen Saison trotz eines beeindruckenden Endspurts nicht in der Oberliga halten. Die Schutterwälder hatten damals einen neuen Impuls gesetzt, in dem Markus Lais und Manfred Derr schon früher als geplant ins Trainer-Amt berufen wurden.

Am ersten Spieltag triumphierte der TuS deutlich mit 33:22 Toren über die SG Scutro und bewies, dass mit ihnen zu rechnen ist. Mit Christoph Baumann und Felix Zipf hat der TuS zwei Leistungsträger in Richtung Meißenheim abgeben müssen. Diese Lücke will man in erster Linie mit dem eigenen Nachwuchs schließen. Gleichzeitig weist der Kader mit Spielern, wie dem ehemaligen Jugend-Nationalspieler Philipp Harter oder auch Michael Herzog, erfahrene Spieler auf, die in jedem Spiel fähig sind, zweistellig zu treffen. Zudem gibt es beim TuS prominenten Neuzugang. Torhüter Leon Sieck kam vom TV Willsätt aus der 3. Bundesliga. Sieck ist aus seiner Zeit beim TuS Steißlingen kein unbekanntes Gesicht in der Liga.

Im Zugzwang ist an diesem Abend nur der TuS. Der Aufsteiger aus der Bergstadt kann befreit aufspielen und möchte lange dagegen halten. Die Trainingswoche wurde genutzt, um die Erkenntnisse aus dem Auftaktspiel aufzuarbeiten. „Nachdem ich eine Nacht darüber geschlafen habe, habe ich mich noch mehr über die Niederlage geärgert. Neben einer offensiven Durststrecke fangen wir uns in den letzten fünf Minuten der ersten Hälfte sechs Gegentore ein. Da müssen wir wacher und cleverer agieren“, so Trainer Jan Holzmann, der aber im selben Atemzug den Kampfgeist seins Teams lobt.

St. Georgen möchte sich von einer guten Seite präsentieren und die Partie lange offen halten. Sollte es keine Überraschung geben, gilt es Selbstvertrauen und Erfahrungen zu sammeln. Anschließend stehen das Heimspiel gegen den TV Ehingen und die Auswärtspartie beim Mitaufsteiger Scutro an. Bei den Teams, mit denen man sich wohl messen muss, sollen die ersten Punkte her. Personell bleibt die Lage unverändert. Marvin Böhlefeld wird seine Schulterverletzung noch auskurieren. Die Jungs vom Roßberg hoffen auf die Unterstützung ihrer Fans.