DJK Donaueschingen – FC Neustadt:

(Samstag, 15.30 Uhr) Die Donaueschinger gehen mit einem Vorsprung von 17 Punkten in das Derby gegen die Hochschwarzwälder. Während die Grünweißen seit einigen Wochen die Erfolgswelle reiten, durchlief Neustadt zuletzt eine lange Durststrecke, die am vergangenen Samstag mit dem 3:0-Erfolg gegen den SC Gottmadingen endete. Den bisher letzten Vergleich zwischen beiden Teams gab es Mitte April 2019. In Allmendshofen setzte sich die DJK mit 5:2 durch und feierte wenige Wochen später den Verbandsliga-Aufstieg. Schon damals saß bei Neustadt der heutige Trainer Florian Heitzmann auf der Bank, der den heutigen DJK-Trainer Benjamin Gallmann drei Monate zuvor beerbt hatte.

„Wir werden Neustadt nicht am Tabellenplatz messen. Die Elf ist deutlich besser und wird das in der Liga auch noch zeigen“, warnt Jonas Schwer, spielender Co-Trainer bei der DJK. Er hat zuletzt im Trikot des FC Bad Dürrheim gegen die Hochschwarzwälder und Trainer Gallmann gespielt. Um die jüngste Erfolgsserie fortzusetzen ist auch Schwer klar, „dass wir defensiv wieder sehr stabil auftreten müssen“. Am Dienstag waren 20 Spieler im Training. „Nun werden wir noch einige taktische Dinge durchsprechen und gehen dann gut vorbereitet in die Partie“, ergänzt Schwer.

Wieder im Kader der Grünweißen stehen am Samstag Tobias Wild und Benedikt Ganter, sodass Schwer und Gallmann noch mehr Auswahl haben. Schon beim vergangenen Auswärtsspiel beim Hegauer FV hatten die Allmendshofener 20 Akteure auf den Spielberichtsbogen geschrieben. „Wir haben jetzt den Kader, den wir in der vergangenen Saison nicht hatten. Das macht es einfacher, Spieler zu kompensieren, die nicht da sind oder eine Pause brauchen. Wir werden eine starke Elf auf den Platz schicken“, ergänzt Schwer.

Die Neustädter haben am vergangenen Wochenende nach dem Erfolg kräftig auf- und durchgeatmet. „Wir waren auch davor eine in sich gefestigte Gruppe. Natürlich zehrt es, wenn du ordentliche Spiele ablieferst und dennoch ohne Sieg vom Platz gehst. Wir sind sehr homogen und hatten endlich wieder das Spielglück auf unserer Seite“, sagt FCN-Trainer Florian Heitzmann. Nun freuen sich die Neustädter auf das Derby, auch wegen der kurzen Anreise. „Leider haben wir im Schwarzwald nicht mehr viele Landesliga-Derbys.“

Natürlich haben auch die Neustädter den Lauf der Grünweißen vernommen. „Für mich ist das eine Spitzenmannschaft, die nicht zufällig ganz oben steht. Sie sind in allen Bereichen sehr gut aufgestellt und können Ausfälle sehr gut kompensieren. Doch auch Neustadt hat einen großen Kader und so könnte es durchaus sein, dass sich am Samstag bis zu 40 Spieler auf dem Platz aufwärmen. Obwohl Heitzmann seine Elf als Außenseiter sieht, wird er ihr nicht 90 Minuten nur Defensivarbeit verordnen. „Wir müssen die richtige Balance zwischen Abwehr und Angriff finden. Auch wir werden unsere Chancen bekommen. Je nachdem, wie wir sie nutzen, wird das Ergebnis ausfallen“, fügt Heitzmann an.

FC Radolfzell – FC Gutmadingen: „Verstecken passt nicht zu uns“

(Samstag, 14 Uhr) Nach nur vier Punkten aus den vergangenen sechs Spielen rückt der FC Gutmadingen den zweistelligen Tabellenplätzen immer näher. Ausgerechnet jetzt wartet die schwierige Aufgabe beim Verbandsliga-Absteiger und Tabellenzweiten, der sich in einer starken Form präsentiert und zuletzt vier Spiele in Serie gewann. „Für uns wird die Partie zu einer echten Herausforderung, der wir uns gerne stellen. Wir werden eine Sahnetag brauchen, um dort etwas mitzunehmen“, sagt Gutmadingens Trainer Steffen Breinlinger.

Nach dem guten Spiel der Gutmadinger gegen Denkingen, ist Breinlinger trotz der 2:3-Niederlage zuversichtlich, dass seine Elf bestehen wird. Dazu sei eine mutige Spielwiese nötig. „Verstecken passt nicht zu uns“, ergänzt der Trainer. Er habe eine erfahrene Mannschaft, die auch mit derartigen Herausforderungen umgehen könne. Dass die Gastgeber aktuell in einem Hoch sind, überrascht Breinlinger nicht. Schon vor der Saison sei klar gewesen, dass Donaueschingen und Radolfzell das Niveau der Liga mitbestimmen werden.

Welche Formation der Trainer auf den Platz schicken wird, will Breinlinger vom Vorfeld nicht verraten. Jedoch ist mit keiner größeren Rotation zu rechnen. Zuletzt hatten einige Spieler muskuläre Probleme, weshalb im Training einige Vorsichtsmaßnahmen griffen. Nur zu gerne möchten die Gutmadinger von ihrer vorletzten Dienstreise im Jahr 2022 etwas Zählbares mitbringen. „Zwei Siege werden wir auf jeden Fall vor der Winterpause mindestens noch brauchen“, rechnet der Trainer vor.

VfR Stockach – FC Königsfeld: Wieder mit Eric Raab

(Samstag, 16 Uhr) Im vorletzten Auswärtsspiel des Jahres gastieren die Königsfelder bei einer Elf, die aus den vergangenen drei Partien sieben Punkte holte und zwölf Tore erzielte. Auf der anderen Seite kassierten die Königsfelder in den vergangenen 180 Minuten neun Gegentreffer. „Wir müssen unsere defensive Stabilität zurückgewinnen“, fordert FCK-Trainer Patrick Fossé. Helfen soll Rückkehrer Erik Raab. Ansonsten hat Fossé den gleichen Kader wie zuletzt zur Verfügung. Der Übungsleiter hat sich den VfR am Wochenende angesehen und eine kompakte Elf mit guten Einzelspielern erkannt. Fossé: „Offensiv sind sie sehr stark. Dennoch sollten sie nach zwei Niederlagen punkten.“

SV Denkingen – FC Bad Dürrheim: Verratti will mutigen Auftritt

(Sonntag, 15 Uhr) Unter der Woche hat die Führungsetage des FC Bad Dürrheim Fakten bei der Besetzung des Trainerpostens geschaffen. Ab Januar 2023 übernimmt Pablo Gil. Die restlichen fünf Partien im Kalenderjahr 2022 wird weiter Massimo Verratti die Mannschaft trainieren. „Ich hatte auf diese Entscheidung gehofft, da mir die Aufgabe Spaß macht und ich das Gefühl habe, die Spieler auch zu erreichen“, sagt Verratti. Noch mehr Spaß hätte Verratti sicherlich, wenn im zwölften Spiel der erste Sieg gelingen würde. „Wir waren in den vergangenen Spielen nie schlechter als die Gegner. Das macht mir Hoffnung“, ergänzt Verratti. Er hat im personellen Bereich keinerlei Sorgen.