Tennis-Badenliga, Damen: (jm) Mit bisher drei Siegen ging das junge Villinger Team in das letzte Match gegen Leimen. Die Vorzeichen waren klar: Nach dem überraschenden Sieg von Durlach gegen den Favoriten Südstadt Karlsruhe war Villingen unter Zugzwang. Um in der Tabelle wirklich sicher zu sein, benötigt wurde ein Sieg gegen Leimen oder zumindest eine knappe Niederlage benötigt.

Daraus wurde nichts. Schon nach den Einzeln lag Villingen hoffnungslos mit 0:6 zurück. Relativ glatt verloren Conley Raidt, Pia Schwarz und Kimberly Tran auf den vorderen drei Positionen. Deutlich enger ging es beim Aufeinandertreffen der hinteren Positionen aus. Basak Akbas wehrte sich gegen Andreea Stanescu mit aller Energie genauso wie Maria Fiacan gegen Sarah Seiderer. Doch mehr als knappe Zweisatzniederlagen sprangen nicht heraus. Am nächsten an einem Sieg dran war die 12-jährige Anastasia Vasylenko. Gegen Lina Spirgarth, die zu den 50 besten U 18-Juniorinnen in Deutschland gehört, verlor sie erst im Matchtiebreak.

Villingens Coach Jürgen Müller motivierte seine etwas niedergeschlagenen Spielerinnen immerhin noch so, dass im Doppel durch Siege von Raidt-Schwarz und Akbas-Fiacan noch zwei Punkte heraussprangen. Nun belegen die Villinger Spielerinnen vor Bischweier und Schwetzingen den drittletzten Rang. Bei möglichen drei Absteigern wäre Villingen mit dabei. Nun muss auf einen Sieg von GW Mannheim im Aufstiegsspiel gehofft werden. Bei einem Aufstieg der Nord-Badener gäbe es nur zwei Absteiger, und Villingen wäre auch in 2024 in der Badenliga vertreten. Auch für Coach Jürgen Müller war es ein bitterer Tag: „Leimen war besser, da hat Glück oder Pech keine Rolle gespielt. Ich hatte gehofft, dass wir nach all den erfolgreichen Jahren in der Badenliga mit dem jungen Team den Klassenerhalt sicher schaffen könnten. Aber die Liga war stark, und wir hatten auch eine Reihe von Ausfällen zu verkraften. Jetzt schauen wir mal, was passiert, und gehen dann in die Planung für 2024.“

Besser machte es die zweite Herrenmannschaft des TC Villingen im parallelen Heimspiel gegen Dogern. In der Aufstellung Patrick Müller, Stefan Hauser, Luis Lainer, Patrick Putschbach, Noah Liedtke, Fabian Schifferdecker und Tom Stroetgen kam Villingen gegen Dogern zu einem ungefährdeten 6:3 Sieg und steht in der Tabelle in der Neuner-Gruppe auf einem hervorragenden vierten Platz. Am kommenden Sonntag schlägt das Team beim Topfavoriten Donaueschingen zum letzten Saisonspiel auf.