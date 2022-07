Fußball, Qualifikation Verbandspokal: DJK Villingen – FC Bad Dürrheim 1:5 (0:1). Landesligist FC Bad Dürrheim hat am Samstag souverän den Einzug in den südbadischen Pokal geschafft. Beim Bezirksligisten DJK Villingen setzten sich die Kurstädter letztendlich deutlich mit 5:1 Toren durch. Vor allem in der zweiten Halbzeit spielten die Gäste ihre konditionellen und spielerischen Vorteile aus und nahmen den Villingern nach dem zwischenzeitlichen 1:2-Anschlusstreffer schnell die Hoffnungen auf eine kleine Überraschung.

FC Königsfeld - DJK Donaueschingen Klare Sache für DJK Donaueschingen – mit Videos Das könnte Sie auch interessieren

Die ersten 45 Minuten hielten die Villinger noch gut mit. Bad Dürrheim zeigte indes schon da, dass die Elf läuferisch klare Vorteile hatte und ließ den Ball laufen. Die DJK hatte einen guten Torschuss und forderte nach einem Foul an einem Stürmer vergeblich eine mögliche Rote Karte für die Kurstädter. Bad Dürrheim hatte mehr von der Partie und nach rund einer halben Stunde brachte Mario Best Osagiede Bienose die Kurstädter in Führung.

Nach dem Seitenwechsel war es Bad Dürrheims Neuzugang Daniel Moreno Tallon, dem nach etwas mehr als einer Stunde das 0:2 gelang. Noch aber gab sich Villingen nicht geschlagen und als Furkan Bak mit einem direkt verwandelten Freistoß zum 1:2 aus der Sicht der DJK verkürzte, kam kurzzeitig etwas Spannung auf. Diese aber hielt kaum 60 Sekunden, denn die Bad Dürrheimer schlugen umgehend zurück. Wieder war es Moreno Tallon, der seinen Torinstinkt unter Beweis stellte und das 1:3 erzielte. Mit dem Treffer war auch die Moral der Villinger gebrochen.

Fußball, Verbandspokal Überraschung bleibt aus Das könnte Sie auch interessieren

„Es war schon vor dem Spiel klar, dass Bad Dürrheim konditionell Vorteile haben wird. Diese haben die Gäste dann auch ausgespielt und die Partie souverän heruntergespielt“, resümierte DJK-Trainer Adrian Schade. Tallon Moreno gelang kurz vor dem Abpfiff noch sein dritter Treffer an diesem Nachmittag. In der Nachspielzeit trafen die Villinger noch zum 1:5-Endstand ins eigene Netz.

Tore: 0:1 (31.) Mario Best Osagiede, 0:2 (65.) Daniel Moreno Tallon, 1:2 (77.) Furkan Bak, 1:3 (78.) Moreno Tallon, 1:4 (89.) Moreno Tallon, 1:5 (90+1.) ET Siegle, SR: Marvin Heinrich; ZS: 300.