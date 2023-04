Fußball-Oberliga, A-Junioren: TSV Amicitia Viernheim – FC 08 Villingen (Sonntag, 14 Uhr). (tzs) Für die Villinger ist die Partie eine Generalprobe vor dem Halbfinale im Verbandspokal gegen den SC Freiburg. Daher sollten gegen den weit abgeschlagenen Tabellenletzten aus Viernheim drei Punkte her. „Natürlich ist die Partie am kommenden Mittwoch in den Köpfen der Spieler. Trotz allem müssen wir am Sonntag einen sehr fokussierten Auftritt zeigen. Unser Ziel ist, definitiv drei Punkte zu holen“, macht 08-Trainer Mustafa Gürbüz deutlich. In der Hinrunde gewannen die Villinger mit 4:2 Toren, unter anderem mithilfe eines Dreierpacks von Larsen Naletilic.

Verbandsliga, A-Junioren: FC 03 Radolfzell – SG DJK Donaueschingen (Samstag, 17 Uhr). (cl) Für die SG DJK beginnen die letzten vier Spiele in der Verbandsliga. Nachdem seit dem vergangenen Wochenende der Abstieg in die Landesliga auch rechnerisch feststeht, laufen bereits die Planungen für die kommende Saison auf Hochtouren. Anders sieht die Planung für die Partie in Radolfzell aus. „Unsere personellen Sorgen werden nicht kleiner“, sagt ein etwas geknickter A-Jugendtrainer Simon Kropfreiter und ergänzt: „Das erste Spiel gegen Radolfzell verlief sehr hitzig. Daher wäre ein breiterer Kader sinnvoll gewesen.“ Der Übungsleiter der Grün-Weißen bleibt jedoch zuversichtlich. „Wir wollen das Spiel so lange wie möglich offen halten und im besten Fall punkten.“ Dies wäre auf jeden Fall ein versöhnlicher Abschied auf der Verbandsliga-Abschiedstournee.

Oberliga, B-Junioren: FC 08 Villingen – FC Esslingen (Samstag, 16 Uhr). (tzs) Die Mannschaft um 08-Trainer Mario Maus steht vor einem der wichtigsten Spiele der bisherigen Saison. Gegen den Tabellendrittletzten Esslingen müssen unbedingt drei Punkte her. „Wir wollen wie gegen Hoffenheim spielen. Vor dem Tor müssen wir noch zwingender sein. Zudem sollten wir Gegentore vermeiden“, betont Maus. Er muss auf Kevin Gettinger wegen eines Bänderrisses verzichten.

Verbandsliga, C-Junioren: SV Weil – FC 08 Villingen (Samstag, 11 Uhr). Gegen den Tabellennachbarn steht für die Mannschaft um Haris Redzepagic eine schwere Auswärtspartie an. Mit einem Sieg würde Villingen bis auf einen Punkt an Weil heranrücken. In der Hinrunde gab es eine knappe 1:2-Heimniederlage für die Villinger. Blendi Hoxha sorgte damals für die zwischenzeitliche Führung.