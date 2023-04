Jugendfußball-Oberliga, A- Junioren: SSV Ulm 1846 – FC 08 Villingen (Samstag, 12 Uhr). (tzs) Um den Abstand zum letzten Tabellendrittel zu wahren, wäre ein Sieg der Villinger bei der drittstärksten Rückrundenmannschaft von großer Bedeutung. Villingens Trainer Mustafa Gürbüz will vor allem den Fokus auf die Defensive legen, da Ulm als eine der stärksten Offensivmannschaften der Liga gilt. „Wir wollen jedoch auch immer wieder offensive Akzente setzen, denn wir wissen, dass Ulm eine Mannschaft ist, die für Gegentore durchaus anfällig ist.“ Ulm kassierte bereits 37 Gegentreffer. Im Oktober des vergangenen Jahres gelang den Villingern auf eigenem Platz in der Vorrunde ein 2:0-Erfolg gegen Ulm. Am vergangenen Dienstag gewannen die Villinger ein Freundschaftsspiel gegen den FC Bräunlingen mit 4:1 Toren. Gürbüz muss die Reise nach Ulm ohne die Spieler Lars Braun und Cosmin Prodan antreten.

Verbandspokal, B-Junioren: Offenburger FV – FC 08 Villingen (Sonntag, 14 Uhr). Die Villinger B-Junioren haben das Finale des Verbandspokals fest im Blick. Im Halbfinale am Sonntag müssen die Villinger beim Verbandsligisten Offenburger FV antreten. 08-Trainer Mario Maus warnt davor, den Gegner zu unterschätzen. „Offenburg ist Zweiter in der Tabelle. Sie werden eine starke Mannschaft aufstellen. In der Runde davor gegen Pfullendorf haben wir schon gesehen, dass die Mannschaften aus der Verbandsliga enorme Qualitäten haben. Trotz allem wollen wir natürlich ins Finale einziehen“. Die Spieler Lucas Finkbeiner und Niklas Halder fallen verletzungsbedingt aus.