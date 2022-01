Basketball, 2. Bundesliga ProA: Die für Samstag angesetzte Partie der Wiha Panthers bei Phoenix Hagen musste kurzfristig abgesagt werden. Im Team der Hagener liegen positive Corona-Tests vor. Nachdem bereits am vergangenen Wochenende das Heimspiel der Schwenninger gegen Rasta Vechta aufgrund eines Corona-Falls bei der gegnerischen Mannschaft abgesagt werden musste, fällt nun auch die Partie an diesem Wochenende aus. Da am Freitagvormittag im Team von Phoenix Hagen positive Corona-Testergebnisse vorlagen, wurde die Partie nach Rücksprache mit der Spielleitung der 2. Basketball Bundesliga folgerichtig abgesagt. Ein Nachholtermin der Begegnung wird zeitnah bekannt gegeben.

