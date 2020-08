Fußball, Verbandspokal-Qualifikationsrunde: SV Geisingen – FV Marbach 1:0 n.V. (0:0, 0:0). Der SV Geisingen sorgte für eine kleine Überraschung und kegelt den Landesligisten FV Marbach aus dem Pokal. Die Gäste wurden ihrer Favoritenrolle über weite Strecken der Partie nicht gerecht. Ganz im Gegenteil: Geisingen kontrollierte das Geschehen mit einer guten defensiven Grundordnung und erarbeitete sich immer wieder gute Chancen. Die beste hatte Maximilian Moser, der allerdings an der Latte scheiterte.

Marbach hatte über 90 Minuten hinweg nur wenige nennenswerte Offensivaktionen, sodass das 0:0 nach Ende der regulären Spielzeit eher glücklich für die Gäste war.

Auch in der Verlängerung war Geisingen das bessere Team und belohnte sich in Minute 114 für den großen Aufwand: Nach einer Ecke köpfte Spielertrainer Stefan Pröhl zum umjubelten Siegtreffer ein. Der Coach lobte sein Team: „Es war ein hochverdienter Sieg, weil wir über 120 Minuten die überlegene Mannschaft waren. Wir waren aggressiv, von Anfang an konzentriert und zielstrebig.“

Marbachs Trainer Patrick Fleig nahm die Niederlage seiner Mannschaft zum Teil auf seine Kappe. „Die Jungs waren nicht frisch, sondern ausgelaugt. Vielleicht hatten wir in den Tagen zuvor zu hart trainiert. Allerdings hat auch die Einstellung nicht gepasst“, wählte Fleig kritische Worte. Tore: 1:0 (114.) Pröhl. ZS: 150. SR: Valeri Baidin (St. Georgen).