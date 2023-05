Wieder einmal blieben die offenen Kreismeisterschaften über die 800 Meter und das Abendsportfest über die 1500 Meter mit 85 Teilnehmer überschaubar. Die Veranstalter der LV Donaueschingen hofften auf eine größere Zahl an Anmeldungen über die beiden Strecken. Im Bereich der U12/14 waren die Felder bei den Jungs und Mädchen gut bestückt. Bei der U16/18/20 wurden dann gemischte Läufe gestartet, um den Nachwuchsathleten ein gutes Starterfeld bieten zu können.

Starke Auftritte der Altersklassen U-10 bis U-20

Die schnellste 800 Meterzeit lief aus der U20 Tim Rimmele vom TuS Steißlingen in 2:09,75 Minuten. Aaron Bonath (U18) von der DJK Villingen folgte dahinter in 2:11,95 Minuten. Die Schnellste bei der U18 war Hannah Kaltenbrunner (LG Baar) mit 2:53,3 Minuten. In der M14 überzeugte Sebastian Schall von der TG Tuttlingen in 2:29,00 Minuten vor Lenny Sohmer vom TuS Königsfeld in 2:28,97 Minuten. Unter den drei Minuten blieben auch in der M10 Arne Jonathan Klaucke (LG Baar/2:56,00) und in der M11 Nils Müller (2:56,71 Minuten), ebenfalls von der LG Baar. Ein Vereinsduell der LG Baar gab es in der W12, das Jule Poppinga in 2:48,22 Minuten gewann vor ihrer Vereinskameradin Paula Schafbuch (2:50,43). Siegerin der W10 wurde Mia Aust vom TV Villingen mit einer Siegerzeit von 3:09.77 Minuten. Laura Rau vom TuS Königsfeld siegte in der W11 in 3:03,18 Minuten. Nur acht Läuferinnen und Läufer stellten sich den 1500 Metern. Souverän gewann der Löffinger Hagen Fuckel (LG Baar) in 4:49,53 Minuten, gefolgt von Mathias Carpenter (DJK Villingen) in 4:54,67 Minuten.