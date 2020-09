von unserer Sportredaktion

Fußball, Verbandsliga Damen: (olg) Die Verbandsliga-Premiere der Frauen des FV Marbach am Samstag gegen den SC Hofstetten fällt ins Wasser. Die Partie wurde vom Südbadischen Fußballverband in Freiburg und Staffelleiterin Ute Wilkesmann abgesetzt. Der Grund: Bei einer Spielerin des FV Marbach gibt es einen Corona-Verdachtsfall, weshalb die Partie nun zu einem anderen Zeitpunkt neu angesetzt wird. Die Marbacher haben am Donnerstagabend auch das Training abgesetzt und warten nun auf das Testergebnis der betroffenen Spielerin, das frühestens im Laufe des Samstag erwartet wird.

Nicht davon betroffen sind die Herren des FV Marbach, vor deren Landesliga-Derby gegen den FC Bad Dürrheim die Frauen ihre Partie ausgetragen hätten. Da die beiden Teams in der Trainingswoche immer an anderen Tagen trainiert haben, gab es keine Kontaktpunkte. Auch die 2. Frauenmannschaft, die in einer getrennten Gruppe trainiert, ist nicht betroffen und kann am Sonntag ihre Kreisliga B-Partie gegen den FC Bernau austragen.