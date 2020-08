von Kai Blandin

Fußball, Verbandsliga: SF Elzach-Yach – FC 08 Villingen U 23 (Sonntag, 17 Uhr) „Das wird ein Duell auf Augenhöhe“, ist sich Marijan Tucakovic, Trainer der Villinger U 23, vor der Partie beim Verbandsliga-Mitaufsteiger Elzach-Yach sicher. „Auf jeden Fall ist dieser Plan besser, als wenn es gleich gegen eine der großen Mannschaften wie Offenburg oder Pfullendorf gehen würde. Danach wissen wir, wo wir in etwa stehen. Dennoch werden wir natürlich auf Sieg spielen“, so der neue Coach weiter.

Selbst wenn Tucakovic betont, dass er in erster Linie auf seine Mannschaft schaut, konnte er sich doch wertvolle Tipps für diesen ersten Gegner holen. Am vergangenen Wochenende war Marcel Yahyaijan beim Pokalspiel zwischen Elzach-Yach und Auggen. Unter anderem, um den nächsten Pokal-Gegner der Villinger Oberliga-Elf unter die Lupe zu nehmen. Da Yahyaijan so zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen konnte, lohnte sich die Fahrt doppelt. Was er seinem Trainerkollegen dabei mit auf den Weg gab: „Sie spielen wohl gerade zuhause sehr körperbetont und legen los wie die Feuerwehr. Da müssen wir auf der Hut sein, dürfen uns nicht den Schneid abkaufen lassen, müssen dagegen halten und vor allem geduldig bleiben“, weiß Tocakovic von diesem „Briefing“ zu berichten.

Fehlen werden seiner Mannschaft in diesem Spiel sowohl Manuel Passarella als auch Fabio Chiurazzi, die beide im Urlaub sind. „Dadurch müssen wir leider auf zwei sehr erfahrende Spieler verzichten. Doch ansonsten sind alle an Bord, hoch motiviert und extrem heiß darauf, dass es endlich losgeht“, betont der Coach. Schließlich habe das Team nun mehrere Jahre auf die Verbandsliga hingearbeitet.